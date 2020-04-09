Социальный коллапс с азиатским акцентом – промежуточные итоги карантина в России

Источник материала: ОНТ

Режим самоизоляции в соседней стране был объявлен неделю назад и продлится до 30 апреля. Людям всех возрастов запретили без особых причин покидать свои квартиры. Закрыты рестораны, кафе и развлекательные центры. Бизнес терпит убытки.

В невольном заточении оказалась и наш корреспондент в Москве – Светлана Карульская. Она, как и миллионы россиян, сейчас вынуждена работать из дома.

– Светлана, здравствуйте. Какое у вас ощущение от недели всероссийского карантина? Как оценивают его москвичи и есть ли какие-то итоги в цифрах?

– Здравствуйте, коллеги. Точно могу сказать, что не только в замкнутом пространстве семей, но и, в общем, в стране нарастает раздражение. Большая часть производств в России встала, сфера услуг парализована, спрос на все падает и уже достиг критично малых величин. И люди, сидя дома и наблюдая все это, понимают, что скорей всего потеряют работу и не смогут отвечать по своим социальным и кредитным обязательствам. Их никто не отменял. Эксперты в один голос предрекают экономическую катастрофу.

– А какие отрасли пострадали сильнее всего? Обещана ли людям какая-то поддержка?

– Самый сильный удар пришелся на сферу услуг. Например, владельцы более 70% гостиниц и ресторанов боятся, что не смогут открыться после отмены режима самоизоляции. Страдает и крупный бизнес. На этой неделе стало известно о закрытии одной очень популярной в Москве сети спортивных магазинов. Без работы могут остаться 14 тысяч сотрудников. Многим людям уже сейчас просто нечего есть. По всей России шквал преступлений, когда добычей становятся обычные продукты. Чаще, это дело рук приезжих мигрантов, которых коронавирус поставил на грань выживания. Домой они вернуться не могут, но и работы для них нет.

Они оказались в качестве заложников - уехать не могут, самолетов нету, хозяева квартир, если не платят, выгоняют их на улицу. А на улице полиция. Кстати. Некоторые недобросовестные полицейские пользуются этим моментом и последние деньги выжимают. Это накаляет очень сильно атмосферу.

Больше всего, говорят приезжие, сейчас повезло тем мигрантам, кто еще до объявления режима самоизоляции смог оформить необходимые документы и попасть на стройку нового мобильного комплекса для приема заболевших коронавирусом. В Москве сейчас это, пожалуй, самая крупная и одна из немногих легально работающих площадок. Кстати, сам режим стройки, неоднократно подвергался критике тех, кто вынужден находится в самоизоляции. Из-за того, что рабочие не только не соблюдают меры социального дистанцирования, но и даже не обеспечены масками. Сами мигранты говорят, что в таких условиях, соглашаются на любую работу, уже просто думая, как выжить, а не о том, как не заболеть.

Эксперты единодушны во мнении, что ситуация сама разрешиться не сможет. Но и мер, которые могли бы как-то помочь приезжим, застрявшим в Москве, нет. Т.е на социальную поддержку рассчитывать не приходится. Безработными по предварительным подсчетам окажутся около миллиона москвичей. Тут уж не до миллионов мигрантов. Но надежда все-таки на досрочную отмену режима самоизоляции и на пик сезона строительства- он сейчас как-раз начинается. Возможно, привыкшая к дешевой рабочей силе, российская столица- хоть как-то сгладит этот социальный коллапс с азиатским акцентом.

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