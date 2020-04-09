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Премьер-министр России заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса
09.04.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Россия недополучит большой объем доходов, из-за чего бюджет страны ждет серьезный удар. Такое заявление премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал во время встречи с руководством фракции ЛДПР в Госдуме. Об этом
«Мы серьезно недополучим доходы – нефтегазовые, ненефтегазовые – в этом году из-за коронавируса. Это будет очень серьезный удар по бюджету».
Напомним, что президент России на весь апрель ввел режим нерабочих дней. Тогда глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Игорь Бухаров предупредил, что эту отрасль ждет период «великой депрессии».
Сообщалось, что после снятия карантина по коронавирусу в России может не открыться до 90% ресторанов, кафе, столовых и баров, работа которых была приостановлена.
По некоторым оценкам,
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Россия недополучит большой объем доходов, из-за чего бюджет страны ждет серьезный удар. Такое заявление премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал во время встречи...
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