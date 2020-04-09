«Е-доставка» трудоустроит уволенных сотрудников кафе и ресторанов

belmir.by Как оценивают в сервисе доставки, из-за пандемии в стране остались без работы от 700 до 1 000 работников кафе, баров и ресторанов. Многие уволены официально, другие ушли в вынужденные отпуска и не получают доходов. Сильнее всего ситуация ударила по сфере общепита в крупных городах – прежде всего, в Минске , пишет





В «Е-доставке» таких сотрудников готовы оперативно трудоустроить по упрощенной процедуре. Работать приглашают на постоянной основе – отличный вариант стабильного рабочего места. Среди основных вакансий – кладовщик-комплектовщик и укладчик-упаковщик. По сути, предстоит собирать и комплектовать наборы продуктов для доставки покупателям.





Платить обещают выше среднего. Зарплата комплектовщика на полной занятости составит от 1 000 до 1 400 рублей на руки. И еще бонус в виде 200 рублей, которые компания обещает выплатить еще до первой зарплаты. Укладчику-упаковщику обещают от 750 рублей.





«Это одна из тех инициатив, когда все остаются в выигрыше. Прежде всего, мы помогаем сфере общепита не оставить людей на улице. Но при этом также закрываем свои потребности в персонале, которые растут с каждым днем. Важно, что мы предлагаем условия не хуже тех, что были у официантов и бариста раньше», – поясняют в «Е-доставке».