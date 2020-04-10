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«Горячая линия» продолжает свою работу

10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Специалисты Несвижского РТЦСОН и волонтеры помогают жителям райцентра, которые находятся на самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции.

«Горячая линия» продолжает свою работу

— Звонки мы принимаем ежедневно, с 9.00 до 18.00, — сообщила заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Несвижского РТЦСОН Надежда Синицына. — В основном это обращения жителей города. Заявки стараемся выполнять в день поступления звонка. Специалисты Центра и волонтеры во время посещения пожилых граждан соблюдают правила безопасности — работают в защитных масках и перчатках во избежание распространения инфекции. Доставляем продукты питания и лекарственные средства.

Нам приятно, что каждый обратившийся проявляет понимание и с благодарностью принимает помощь. Но в основном пожилым гражданам помогают соседи и их дети, которые проживают в регионе. Наши сотрудники на связи и со своими подопечными из сельской местности.

«Горячая линия» по телефону 2-12-27 продолжает свою работу.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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Специалисты Несвижского РТЦСОН и волонтеры помогают жителям райцентра, которые находятся на самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции. —...
 
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