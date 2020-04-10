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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евразийский межправсовет пройдет сегодня в режиме видеоконференции Евразийский межправительственный совет пройдет сегодня в Москве в формате видеоконференции. Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в...

Евразийский межправительственный совет пройдет сегодня в Москве в формате видеоконференции. Одна из основных тем - обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Главы правительств ЕАЭС планируют утвердить меры, предпринимаемые в рамках союза пяти государств. Так же участники рассмотрят подходы к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли. В декабре 2017 года страны ЕАЭС договорились о снижении порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа. При этом члены союза могут устанавливать свои показатели в пределах принятого в ЕАЭС лимита. Для белорусов с 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза составляет 31 кг и 200 евро за одну посылку.