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Коронавирус 10 апреля: сколько заболевших, умерших и вылечившихся

10.04.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным сайта Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, на момент публикации этой новости (10 апреля, 01:08 мск) число заразившихся во всем мире составляет 1 596 253 человек, 95 386 из которых скончались, а 355 394 — выздоровели.



Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (463 433), Испания (153 222), Италия (143 626), Франция (117 749), Германия (117 712), Китай (81 865), Иран (66 220), Великобритания (65 077), Турция (42 282), Бельгия (24 983).

Наибольшее количество смертей от коронавируса было зафиксировано в Италии — 18 279. На втором месте по этому показателю США (16 504). За ними следуют Испания (15 447), Франция (12 210), Великобритания (7978), Иран (4110), Китай (3335), Германия (2529), Бельгия (2523) и Нидерланды (2396).

Больше всего выздоровевших от коронавируса зафиксировано в Китае — 77 370. Следом идут Германия (52 407), Испания (52 165), Иран (32 309), Италия (28 470), США (25 139), Франция (23 206), Швейцария (10 600), Южная Корея (6973) и Австрия (5240).
 
 
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По данным сайта Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, на момент публикации этой новости (10 апреля, 01:08 мск) число заразившихся во всем мире...
 
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