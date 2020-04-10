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ВОЗ призвала страны обозначить сроки чрезвычайных мер в борьбе с пандемией

10.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ВОЗ призвала страны обозначить сроки чрезвычайных мер в борьбе с пандемией

Правительства стран мира должны обозначать сроки чрезвычайных мер и заверить людей в их прекращении после эпидемии коронавируса. Об этом заявил 10 апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на специальном Петербургском международном юридическом онлайн-форуме, сообщает ТАСС.

«Правительства стран должны быть прозрачными в отношении своего населения, регулярно информировать о том, какие осуществляются меры, а также о предполагаемой продолжительности этих мер. Крайне важно, чтобы правительства заверили население, что как только этот кризис закончится, жизнь сможет вернуться в нормальное русло», — сказал глава ВОЗ.

https://www.belta.by/

 
 
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Правительства стран мира должны обозначать сроки чрезвычайных мер и заверить людей в их прекращении после эпидемии коронавируса. Об этом заявил 10 апреля...
 
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