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Мексика согласилась снизить нефтедобычу. В России назвали сделку ОПЕК+ состоявшейся
10.04.2020 17:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мексика согласовала с США и ОПЕК+ ограничение добычи нефти. Об этом заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает издание
По словам Обрадора, страны ОПЕК+ предлагали Мексике снизить нефтедобычу сначала на 400 тысяч баррелей в день, потом — на 350 тысяч баррелей в день. Но мексиканские власти настаивали на снижении лишь на 100 тысяч баррелей в день, поскольку потом стране будет сложно восстановить добычу.
Обрадор заявил, что в итоге Мексика снизит добычу на 100 тысяч баррелей в день, но вместо нее дополнительное сокращение на 250 тысяч баррелей в день возьмут на себя США. Обрадор заявил, что договорился об этом во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.
При этом представители стран ОПЕК+ cообщили
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
9 апреля страны ОПЕК+
Новое соглашение о снижении нефтедобычи назрело после того, как в начале марта было разорвано предыдущее. В тот раз с ограничениями по нефтедобыче не согласилась Россия.
Разрыв сделки ОПЕК+, а также снижение спроса из-за коронавируса привели к обвалу цен на нефть. Вслед за ними упал и курс российского рубля.
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Обрадор заявил, что в итоге Мексика снизит добычу на 100 тысяч баррелей в день, но вместо нее дополнительное сокращение на 250 тысяч баррелей в день возьмут на себя...
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