Почему блокатор вирусов может быть небезопасным

Источник материала: Tut.by

Блокаторы вирусов заметили у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова (он, к слову, позже сообщил , что не будет пользоваться бейджем) и футболиста Александра Кокорина — но специалисты считают такие продукты небезопасными.



Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

Что такое блокатор вирусов

Производитель утверждает, что это средство дезинфекции, которое борется с вирусами, грибками и неприятным запахом. В его составе — диоксид хлора. Это аналог обычному хлору и веществам на его основе. Чаще всего его используют при производстве дезинфицирующего средства в системах очистки питьевой воды, отбеливающих и моющих средств.

Национальная библиотека медицины США отмечает , что диоксид хлора токсичен при вдыхании. Он может вызвать, перечисляет Управление здравоохранения Англии, раздражение глаз и носа, боль в горле, чувство сдавленности в груди, головную боль, повышенную температуру, свистящее дыхание, учащенное сердцебиение и спутанность сознания.

Такой бейдж не является медицинским препаратом. Однако производитель указывает, что клинические испытания, проведенные научными институтами, доказали эффективность средства к подавлению молекул различных возбудителей. Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера на своем сайте пояснил, что исследование было не совсем таким, как заявляет бренд.

— Однократный эксперимент был проведен в модельной системе, в замкнутой камере лишь с двумя вирусами (вирус гриппа А и аденовирус), на стеклянной поверхности. После экспозиции в течение 30 минут активность вирусов снизилась на 90−97%. Такая противовирусная активность не является значимой с точки зрения перспектив применения данного средства в качестве надежного средства индивидуальной защиты. Полученные данные не позволяют также делать заключение об эффективности изделия в отношении 99% вирусов и бактерий, как указывает разработчик.

Что о блокаторах думают медики

В белорусских интернет-магазинах противовирусных блокаторов в наличии нет — все раскупили даже по старым ценам — от 37 рублей за единицу (для сравнения: в России просят от 59 рублей). В крупных аптечных сетях подобных бейджей в наличии и не было. Многие специалисты, к которым TUT.BY обратился за комментарием, с такими блокаторами не знакомы.

Кандидат медицинских наук, руководитель республиканского геронтологического центра Людмила Жилевич отмечает, что диоксид хлора обладает дезинфицирующим свойством, но у такого «продукта» низкий профиль безопасности.

— Это значит, что безопасность препарата для людей — и особенно для детей (хоть на сайтах, где блокаторы продают и пишут, что его можно использовать чуть ли не с рождения) — не доказана. Все-таки такой бейдж — это химическое средство с недоказанным эффектом. Оно может быть взрывоопасным и вызывать разные реакции — особенно у аллергиков.

Известный украинский доктор Комаровский в своем телеграмм-канале тоже высказался о блокаторах и попросил читателей «не уподобляться дикарям».

— Обратите внимание на новые «фуфломицины», которые под именем «блокаторы вирусов» (вариант — «вирус-блокеры») активно рекламируются и продаются современными шаманами-шарлатанами и, разумеется, охотно покупаются наивными любителями магических амулетов. Я бы не имел ничего против блокаторов вирусов и чесночных ожерелий, если бы люди совершали правильные действия, добавляя чеснок с блокатором для надежности. То есть вы привили себя и ребенка от гриппа, много гуляете на свежем воздухе, а не в сопливой толпе торгового центра, проветриваете помещение, поддерживаете оптимальные параметры влажности и температуры воздуха в помещении и в дополнение ко всему этому повесили на детскую шею амулет под названием «блокатор вирусов».

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