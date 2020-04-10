МФВ и ВБ получили многочисленные запросы о финпомощи от развивающихся стран - WSJ

С января текущего года с развивающихся рынков было выведено около $96 млрд, согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Это более чем в три раза превышает показатель времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, который составил $26 млрд.





В рамках двух программ МФВ по кредитованию, созданных после глобального финансового кризиса, страны могут получить финансирование на льготных условиях. Механизм ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility) предусматривает выдачу беспроцентных займов странам с низким уровнем дохода, ранее он использовался во время природных катастроф и эпидемии лихорадки Эбола. Ставка по кредиту в рамках второй программы - инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) - составляет около 1,5%.





Страны уже сделали запросы о получении около $20 млрд из $50 млрд, предусмотренных этими программами, согласно сведениям руководящих сотрудников МВФ. Так, $120 млн уже были направлены Киргизии, $166 млн - Мадагаскару, $109 млн - Руанде, $143 млн - Гондурасу.





Всемирный банк в ускоренном режиме рассмотрел 27 запросов на получение кредитов для борьбы с последствиями коронавируса. В том числе речь идет о предоставлении финансирования Эфиопии для покупки медицинского оборудования, Монголии - для подготовки дополнительного медицинского персонала и Камбоджи - для создания лабораторий и центров изоляции и лечения в 25 провинциальных больницах.





В рамках самой масштабной из уже объявленных программ Индия получит от Всемирного банка $1 млн для проведения скрининга, отслеживания контактов пациентов, лабораторной диагностики, производства индивидуальных защитных средств и создание изоляторов.





По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, рецессия мировой экономики в 2020 году будет намного существеннее, чем предыдущая.





Согласно подсчетам неправительственной организации Oxfam International, более полумиллиарда человек по всему миру могут оказаться в условиях нищеты, получая менее $5,50 в день.





"Разрушительные экономические последствия пандемии ощущаются по всему земному шару", - говорит временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора Oxfam Хосе Мария Вера.









"Но для бедных людей в бедных странах, которые и так борются за выживание, почти что нет системы социальной защиты, которая бы спасла их от нищеты", - отмечает он.





В то время как у крупнейших в мире экономик есть возможность финансировать программы стимулов на сумму в несколько триллионов долларов, а их центробанки могут проводить масштабные программы по покупке облигаций, многие страны со средним и низким доходом оказываются в затруднительном положении.





"В период, когда потребности этих стран в финансировании растут, доступность внутренних и международных финансов уменьшается", - сказал бывший экономист МВФ Эсвар Прасад.





"Это реальная проверка того, будет ли глобальная система поддержки работать для этих уязвимых с экономической точки стран", - добавил он.





По мнению бывшего сотрудника Всемирного банка и министерства финансов США Дэвида Доллара, в случае, если пандемию коронавируса удастся взять под контроль в среднесрочной перспективе, финансовых возможностей МВФ и Всемирного банка должно быть достаточно для оказания помощи развивающимся экономикам.





"Думаю, у них есть ресурсы на 2020 год. Ключевой вопрос заключается в том, в какой мере весь этот кризис в области общественного здравоохранения продолжится в 2021 году", - сказал он.