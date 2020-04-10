ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МФВ и ВБ получили многочисленные запросы о финпомощи от развивающихся стран - WSJ

10.04.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Более 90 стран обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ), тогда как минимум 60 государств стремятся получить поддержку от Всемирного банка (ВБ). В совокупности эти два института пообещали выделить до $1,2 трлн на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса, однако пока не ясно, смогут ли они принять меры достаточно быстро, чтобы свести на нет растущий ущерб для экономики, пишет The Wall Street Journal.

С января текущего года с развивающихся рынков было выведено около $96 млрд, согласно данным Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Это более чем в три раза превышает показатель времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, который составил $26 млрд.

В рамках двух программ МФВ по кредитованию, созданных после глобального финансового кризиса, страны могут получить финансирование на льготных условиях. Механизм ускоренного кредитования (Rapid Credit Facility) предусматривает выдачу беспроцентных займов странам с низким уровнем дохода, ранее он использовался во время природных катастроф и эпидемии лихорадки Эбола. Ставка по кредиту в рамках второй программы - инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) - составляет около 1,5%.

Страны уже сделали запросы о получении около $20 млрд из $50 млрд, предусмотренных этими программами, согласно сведениям руководящих сотрудников МВФ. Так, $120 млн уже были направлены Киргизии, $166 млн - Мадагаскару, $109 млн - Руанде, $143 млн - Гондурасу.

Всемирный банк в ускоренном режиме рассмотрел 27 запросов на получение кредитов для борьбы с последствиями коронавируса. В том числе речь идет о предоставлении финансирования Эфиопии для покупки медицинского оборудования, Монголии - для подготовки дополнительного медицинского персонала и Камбоджи - для создания лабораторий и центров изоляции и лечения в 25 провинциальных больницах.

В рамках самой масштабной из уже объявленных программ Индия получит от Всемирного банка $1 млн для проведения скрининга, отслеживания контактов пациентов, лабораторной диагностики, производства индивидуальных защитных средств и создание изоляторов.

По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, рецессия мировой экономики в 2020 году будет намного существеннее, чем предыдущая.

Согласно подсчетам неправительственной организации Oxfam International, более полумиллиарда человек по всему миру могут оказаться в условиях нищеты, получая менее $5,50 в день.

"Разрушительные экономические последствия пандемии ощущаются по всему земному шару", - говорит временно исполняющий обязанности главного исполнительного директора Oxfam Хосе Мария Вера.


"Но для бедных людей в бедных странах, которые и так борются за выживание, почти что нет системы социальной защиты, которая бы спасла их от нищеты", - отмечает он.

В то время как у крупнейших в мире экономик есть возможность финансировать программы стимулов на сумму в несколько триллионов долларов, а их центробанки могут проводить масштабные программы по покупке облигаций, многие страны со средним и низким доходом оказываются в затруднительном положении.

"В период, когда потребности этих стран в финансировании растут, доступность внутренних и международных финансов уменьшается", - сказал бывший экономист МВФ Эсвар Прасад.

"Это реальная проверка того, будет ли глобальная система поддержки работать для этих уязвимых с экономической точки стран", - добавил он.

По мнению бывшего сотрудника Всемирного банка и министерства финансов США Дэвида Доллара, в случае, если пандемию коронавируса удастся взять под контроль в среднесрочной перспективе, финансовых возможностей МВФ и Всемирного банка должно быть достаточно для оказания помощи развивающимся экономикам.

"Думаю, у них есть ресурсы на 2020 год. Ключевой вопрос заключается в том, в какой мере весь этот кризис в области общественного здравоохранения продолжится в 2021 году", - сказал он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 90 стран обратились за финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ), тогда как минимум 60 государств стремятся получить поддержку от Всемирного...
 
Новости дня
Новости
 
Почему блокатор вирусов может быть небезопасным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика