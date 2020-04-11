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Кто является контактами 1-го и 2-го уровней и как вручат требования о соблюдении правил самоизоляции

11.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство здравоохранения Беларуси установило критерии, по которым контактировавших с инфицированным коронавирусом будут относить к контактам первого и второго уровней. Также определен порядок вручения требования о соблюдении правил самоизоляции. Это предусмотрено постановлением ведомства № 36, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Контакты первого и второго уровней

Контакты первого уровня — люди, у которых был тесный контакт с заразившимся в течение 14 дней с даты последнего контакта до получения положительного результата на коронавирус у инфицированного. К таким людям относятся:

  • проживающие в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждения закрытого типа, номере гостиницы;
  • учащиеся одного класса или группы, педработники;
  • сотрудники, работающие в одном помещении;
  • пациенты, находящиеся в одной палате;
  • работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и ухаживали за ним без использования комплекта биологической защиты;
  • пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) поезда либо занимавшие место в пределах двух рядов кресел, соседних от кресла, где сидел инфицированный, в любом транспортном средстве.

К контактам второго уровня относятся те, у кого был возможный контакт с инфицированным по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др., также работники организаций здравоохранения, которые оказывали помощь пациенту и ухаживали за ним с использованием комплекта биологической защиты.

Люди, которые стали контактами первого уровня, смогут самоизолироваться дома — на больничном

Вручение требований о самоизоляции

Ранее правительство определило, кто должен будет отправиться на самоизоляцию. В документе указаны правила, которые должен выполнять человек на самоизоляции. Нарушителям грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной.

Минздрав уточняет, что для инфицированных и контактов первого и второго уровней требование о самоизоляции оформляет врач. Если же гражданин вернулся в Беларусь из стран, где регистрируются случаи коронавируса, то требование оформят сотрудники органов погранслужбы.

Один экземпляр в течение суток вручается тому, кто должен отправиться на самоизоляцию, второй приобщается к медицинским документам поликлиники.

Также подлежащему самоизоляции вручают памятку о правилах поведения.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси установило критерии, по которым контактировавших с инфицированным коронавирусом будут относить к контактам первого и...
 
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