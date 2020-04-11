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Кто является контактами 1-го и 2-го уровней и как вручат требования о соблюдении правил самоизоляции
11.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство здравоохранения Беларуси установило критерии, по которым контактировавших с инфицированным коронавирусом будут относить к контактам первого и второго уровней. Также определен порядок вручения требования о соблюдении правил самоизоляции. Это предусмотрено
Контакты первого и второго уровней
Контакты первого уровня — люди, у которых был тесный контакт с заразившимся в течение 14 дней с даты последнего контакта до получения положительного результата на коронавирус у инфицированного. К таким людям относятся:
К контактам второго уровня относятся те, у кого был возможный контакт с инфицированным по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др., также работники организаций здравоохранения, которые оказывали помощь пациенту и ухаживали за ним с использованием комплекта биологической защиты.
Вручение требований о самоизоляции
Ранее правительство определило,
Минздрав уточняет, что для инфицированных и контактов первого и второго уровней требование о самоизоляции оформляет врач. Если же гражданин вернулся в Беларусь из стран, где регистрируются случаи коронавируса, то требование оформят сотрудники органов погранслужбы.
Один экземпляр в течение суток вручается тому, кто должен отправиться на самоизоляцию, второй приобщается к медицинским документам поликлиники.
Также подлежащему самоизоляции вручают памятку о правилах поведения.
Постановление вступит в силу после его официального опубликования.
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Кто является контактами 1-го и 2-го уровней и как вручат требования о соблюдении правил самоизоляции
Министерство здравоохранения Беларуси установило критерии, по которым контактировавших с инфицированным коронавирусом будут относить к контактам первого и...
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