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Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом

11.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минздрав определил, кто является контактами 1-го и 2-го уровней в отношении больных коронавирусом
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. № 36 установлены следующие критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты первого и второго уровня с лицами, имеющими инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

К контактам первого уровня относятся следующие лица, имевшие тесный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19:

  • проживающие в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждения закрытого типа, номере гостиницы;
  • обучающиеся одного класса или группы, педагогические работники в учреждениях образования;
  • сотрудники, работающие в одном помещении;
  • пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения;
  • работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним без использования комплекта биологической защиты;
  • пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) транспортного средства железнодорожного транспорта либо занимавшие место в пределах двух рядов кресел, соседних от кресла, которое занимало лицо, имеющее инфекцию COVID-19, в салоне механических транспортных средств, воздушных судов и иных транспортных средств.

К контактам второго уровня относятся иные лица, имевшие возможный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19 (по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др.), а также работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним с использованием комплекта биологической защиты.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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