Макей и маски, контакты и больничный, каникулы, «Красава» и помидоры на окне - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Погода в выходные не порадует , зато христиан ждут два великих праздника: Вербное Воскресенье у православных и Пасха у католиков. Пандемия коронавируса и здесь изменила нашу жизнь. Например, католикам разрешили освящать пасхальные блюда дома — и давайте расскажем, как это правильно сделать , для православных тоже есть рекомендации . А еще освященные вербы и пасхальные куличи можно заказать на дом . Но это будет завтра, а пока давайте быстренько вспомним, чем страна и мир жили в пятницу.





О КОРОНАВИРУСЕ





Знаете, во что может обойтись лечение от коронавируса в США? Почти 28 миллионов американцев не охвачены медицинским страхованием. Те, у кого страховка есть, в среднем платят $ 440 в месяц за индивидуальный план, без четкого понимания, сколько им придется заплатить за медицинские услуги в случае госпитализации. В итоге заболевшие коронавирусом без страховки либо со страховкой, которая не покрыла расходы, «попадают» на гигантские счета от клиник .

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Страна полыхает. Лесные пожары прошли фронтом по Гомельщине, перекинулись на Брестчину , леса закрыли для посещения уже почти во всей стране… Не жгите траву, пожалуйста, — погода сейчас очень опасная.





Школьные каникулы продлили еще на неделю . Учебный год пока не продлевается, хоть из графика мы выбиваемся уже на две недели.

. Учебный год пока не продлевается, хоть из графика мы выбиваемся уже на две недели. Завтра дешевеет автомобильное топливо . Да-да, вы не ослышались.

автомобильное . Да-да, вы не ослышались. «Сегодня мы живем в двух разных странах: есть Беларусь, которая собирает врачам костюмы и маски, и есть Беларусь Минздрава, в которой все хорошо. Как так получается?» Читали наше прекрасное интервью с министром иностранных дела Владимиром Макеем — о решениях, принимаемых официальным Минском в ситуации пандемии? Отменят ли в Минске парад на 9 Мая? Почему мы не будем закупать российские тесты? И почему министр иностранных дел не носит маску? (Спойлер: обещал, что теперь будет).









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О СПОРТЕ

В период футбольного затишья в Европе из-за пандемии коронавируса «Славия-Мозырь» стала главной сенсацией европейского футбола — если быть точнее, единственного проводимого футбольного турнира на континенте. За двенадцать дней мозыряне со скромными по меркам чемпионата Беларуси финансовыми возможностями три раза обыграли наших топов: брестское «Динамо», прошлогоднего чемпиона страны, и БАТЭ — дважды. Давайте разбираться, что за феномен .

— если быть точнее, единственного проводимого футбольного турнира на континенте. За двенадцать дней мозыряне со скромными по меркам чемпионата Беларуси финансовыми возможностями три раза обыграли наших топов: брестское «Динамо», прошлогоднего чемпиона страны, и БАТЭ — дважды. . А знаете футбольного блогера из России Евгения Савина, который «Красава»? Вторую неделю он сидит в белорусской деревне, и ведь приехал сюда вовсе не ради съемок нового выпуска своего шоу на YouTube. В Беларуси он на самоизоляции — и вот почему выбрал именно нашу страну .





Все новости пятницы, 10 апреля

Кстати. Если вы так и не придумали, чем бы заняться дома во время карантина, предложим банальный, но все еще очень крутой вариант — посмотрите хорошее кино. Вот здесь наша AFISHA собрала десятку классных фильмов 2015—2019 годов. Итак, в программе — фестивальные хиты, Джармуш, Соррентино и, конечно же, ваше любимое корейское кино . Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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