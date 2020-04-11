Макей и маски, контакты и больничный, каникулы, «Красава» и помидоры на окне - все за вчера

Погода в выходные не порадует, зато христиан ждут два великих праздника: Вербное Воскресенье у православных и Пасха у католиков. Пандемия коронавируса и здесь изменила нашу жизнь. Например, католикам разрешили освящать пасхальные блюда дома — и давайте расскажем, как это правильно сделать, для православных тоже есть рекомендации. А еще освященные вербы и пасхальные куличи можно заказать на дом. Но это будет завтра, а пока давайте быстренько вспомним, чем страна и мир жили в пятницу.
Пока нет надежных доказательств того, что какое-либо лекарство может вылечить от коронавируса или предотвратить заражение. Но перед лицом пандемии люди ищут надежду. Препарат, которому уделяется наибольшее внимание, — это хлорохин и его производное, гидроксихлорохин. Его применяют во многих странах, в том числе и в Беларуси. Давайте расскажем, что известно об их эффективности, а еще попросим вас не сметать препараты для животных — а то ветаптеки уже жалуются. О блокаторах вирусов рассказывать или сами все понимаете?
Если вы хотели залечить зуб, поставить винир или заняться протезированием, да даже просто почистить зубы у профессионалов — придется подождать. Стоматологам запретили оказывать плановую помощь. Конечно, из-за коронавируса. Теперь к зубному только с острой болью.
Оказывается, в стране у пяти беременных выявлен коронавирус. Рассказываем, что с ними. Ну, а остальные просят защитить их от вируса: многие продолжают ездить на работу, некоторые — через весь город добираются на общественном транспорте, кто-то боится даже плановых скринингов, считают, что для них поездка в больницу и поликлинику — это неоправданный риск.
Минздрав снова отчитался, сколько денег перечислили на благотворительный счет и как их потратят. Спасибо вам за помощь, люди!
Знаете, во что может обойтись лечение от коронавируса в США? Почти 28 миллионов американцев не охвачены медицинским страхованием. Те, у кого страховка есть, в среднем платят $ 440 в месяц за индивидуальный план, без четкого понимания, сколько им придется заплатить за медицинские услуги в случае госпитализации. В итоге заболевшие коронавирусом без страховки либо со страховкой, которая не покрыла расходы, «попадают» на гигантские счета от клиник.
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Страна полыхает. Лесные пожары прошли фронтом по Гомельщине, перекинулись на Брестчину, леса закрыли для посещения уже почти во всей стране… Не жгите траву, пожалуйста, — погода сейчас очень опасная.
Школьные каникулыпродлили еще на неделю. Учебный год пока не продлевается, хоть из графика мы выбиваемся уже на две недели.
Завтра дешевеет автомобильное топливо. Да-да, вы не ослышались.
«Сегодня мы живем в двух разных странах: есть Беларусь, которая собирает врачам костюмы и маски, и есть Беларусь Минздрава, в которой все хорошо. Как так получается?» Читали наше прекрасное интервью с министром иностранных дела Владимиром Макеем — о решениях, принимаемых официальным Минском в ситуации пандемии? Отменят ли в Минске парад на 9 Мая? Почему мы не будем закупать российские тесты? И почему министр иностранных дел не носит маску? (Спойлер: обещал, что теперь будет).
А видели, как наша Оля Лойко вместе с независимым аналитиком Сергеем Чалым рассуждали о том, каким будет новый мир после пандемии? «Сломается многое, в том числе сорокалетний европейский тренд роста доходов на капитал при стагнации реальных зарплат. Как не бывает атеистов в окопах, так не бывает либертарианцев во время пандемии, но в итоге запрос на демократию вырастет, а автократии останутся на обочине, как и набравший было обороты капитализм слежки». Вот здесь можно и почитать, и послушать.
Заметили, как за март подорожала жизнь (нет, не только лимоны, имбирь и чеснок) на фоне падения рубля? Особенно заметно цены поднялись на импорт. Чтобы стабилизировать ситуацию на потребительском рынке, правительство ограничило рост цен у производителей, импортеров и розничной торговли 0,5% в месяц. Участники рынка говорят, что выполнить эти требования крайне сложно — и вот почему.
Аккумуляторный завод в Бресте получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Это значит, что завтра аккумуляторщики снова выйдут с протестами на улицы Бреста — и не только. Что же будет дальше?
Власти намерены стимулировать население к потреблению электроэнергии в жилых домах, заявил вчера Александр Лукашенко. Зачем? Ну так БелАЭС же введем! И дальше главным будет вопрос, что делать с энергией с нее. Схема есть — и она нам давно известна: «Здесь определенные, можно сказать, льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу».
Десять лет назад погибла политическая элита Польши. Под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154М. На его борту находились 96 человек — президент Польши с супругой, представители президентской канцелярии, министры, другие высшие должностные лица. Польская правительственная делегация летела на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Все они, а также экипаж самолета погибли. Катастрофа под Смоленском стала крупнейшей по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибали первые лица государства. Вспомнили, как это было.
ИНТЕРЕСНОЕ
Знакомьтесь — Дмитрий, водитель электробуса в Минске, который готов покупать талоны врачам, которые едут на его маршруте. Узнали, зачем ему это нужно.
Полоцкий райисполком обратился к директору торгового дома «Стрелец», известному бизнесмену с просьбой снизить арендную плату в связи со «сложившейся эпидемиологической ситуацией» из-за коронавируса. Предприниматель ответил властямсмело и довольно резко. Бизнес, кстати, вообще недоумевает, где пакет мер поддержки пострадавших отраслей.
Продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Знакомьтесь, 20-летняя Даша, которая неконтролируемо засыпает 7 раз за день. Она не просто любит поспать, нет — у нее нарколепсия. Это неврологическое расстройство, из-за которого человек не может контролировать дневные засыпания. Держите историю Даши — таких людей очень мало.
В период футбольного затишья в Европе из-за пандемии коронавируса «Славия-Мозырь» стала главной сенсацией европейского футбола — если быть точнее, единственного проводимого футбольного турнира на континенте. За двенадцать дней мозыряне со скромными по меркам чемпионата Беларуси финансовыми возможностями три раза обыграли наших топов: брестское «Динамо», прошлогоднего чемпиона страны, и БАТЭ — дважды. Давайте разбираться, что за феномен.
А знаете футбольного блогера из России Евгения Савина, который «Красава»? Вторую неделю он сидит в белорусской деревне, и ведь приехал сюда вовсе не ради съемок нового выпуска своего шоу на YouTube. В Беларуси он на самоизоляции — и вот почему выбрал именно нашу страну.
Кстати. Если вы так и не придумали, чем бы заняться дома во время карантина, предложим банальный, но все еще очень крутой вариант — посмотрите хорошее кино. Вот здесь наша AFISHA собрала десятку классных фильмов 2015—2019 годов. Итак, в программе — фестивальные хиты, Джармуш, Соррентино и, конечно же, ваше любимое корейское кино. Хороших выходных — и оставайтесь дома!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.