Мнение. Почему врачи в регионах еще не поняли, что попросить помощи не так страшно, как заболеть и выбыть

Источник материала: Tut.by

Странная ситуация: каждый день волонтеры развозят сотни и тысячи средств индивидуальной защиты в больницы Беларуси. За семь дней они получили более 560 заявок от медиков — им нужны респираторы, хирургические халаты, концентраторы кислорода, бесконтактные градусники… И если больницы в больших городах более или менее обеспечены, то в регионах — нет. Мы решили узнать, как обстоят дела в больницах в глубинке и какая нужна помощь. Но оказалось, что «все хорошо и у нас все есть».

Ольга КомягинаЖурналист TUT.BY

Очень трудно соединить две реальности. Впрочем, кажется, мы в таком раздвоенном мире живем очень давно, просто сейчас все стало очень явно, заострились углы.

Одна реальность такая: волонтеры, неравнодушные люди, бизнес, организации собирают деньги, шьют маски, ищут противочумные костюмы и такие нужные респираторы, возят горячие обеды и предоставляют гостиницы для ночлега медперсоналу больниц. И все эти истории — щемящие, проникновенные и настоящие . И врачи, которые выезжают на вызовы, каждый раз рискуя своим здоровьем, а то и жизнью, но спасают всех нас от коронавируса — тоже настоящие.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

И есть другая реальность.

— Вы точно ни в чем не нуждаетесь? — спрашиваем в Докшицкой больнице, где на 7 апреля в городе, где живет 7 тысяч человек, зафиксировано 85 случаев пневмонии и единичные случаи коронавируса.

— TUT.BY? — переспрашивает секретарь в приемной главного врача. — Нет, у нас все есть. Справляемся.

И врач этой же больницы анонимно буквально через несколько минут рассказывает:

— С СИЗ (средствами индивидуальной защиты) напряженка постоянно. Что-то подвозят со складов, но этого не хватает. Особый дефицит — респираторы со степенью защиты ffp3, которые нужны для работы в очаге. Респираторов нет, а в интернете их продают от 35 рублей за штуку. Помогают, как могут, волонтеры. Но они тоже скупают, что найдут, респираторов нужных найти не могут. Люди предлагают помощь деньгами… Но нам нужны средства индивидуальной защиты. В Витебске целая группа работает ребят, которые организовали шитье масок и костюмов. Большое им спасибо, всем больницам региона подкидывают помощь. Я не знаю, когда они спят вообще.

Волонтеры говорят — есть заявка из Мостов. Главный врач Мостовской ЦРБ говорит TUT.BY, что больница всем обеспечена. Волонтерам — что срочно нужно встретиться.

В Лунинце сотрудники больницы говорят волонтерам, что не хватает «приблизительно всего» [речь идет о СИЗ], для журналистов по телефону оттарабанивается совсем другая информация: все у нас хорошо, все стараются, спасибо, ничего не надо. Потом на связи волонтеры: пересказывают, что респираторов в Лунинце не хватает, врачи вынуждены шить маски самостоятельно, но маски для тех, кто работает с инфицированными людьми, — это не та защита, которая нужна.

— Они к ним заходят, представьте, как голые в этих масках, — чуть не плачет волонтер и объясняет: главная трудность в том, что респираторы в продаже найти сложно, а еще сложно заставить некоторых медиков на должностях сказать: «Ребята, помогите, не хватает!» Потому что уволят, потому что «вы же сами все понимаете».

Очень странная ситуация: все понимают, что средств защиты по-настоящему не хватает. Не потому что страна плохая, министр плохой или главврач не очень. Потому что такая ситуация во всем мире! Но каждый отдельно взятый главврач все равно боится сказать: да, ребята, в нашем маленьком городке N не хватает вот этого и вот этого. Не хватало и раньше, не будет хватать и потом — но сейчас это стало очень остро и важно. И мы будем рады любой помощи. Потому что я в ответе за тех людей, которые выходят «на передовую». Это — не про слабость, не про то, что кто-то проиграл, не справился и стыдно. Это про то, что ситуация сложная, потому что мы, по сути, впервые с таким столкнулись.

И здесь важно быть всем за всех.

Мы соберем деньги, сошьем маски для санитарок, прекрасные волонтеры очень постараются найти нужные респираторы. Мы все постараемся. Мы будем рядом. Только скажите четко, что необходимо. Это так просто.

Бояться быть уволенным в данной ситуации — очень странно. Бояться смерти, будучи «на передовой» — куда логичнее.

Из всех больниц в регионах, с которыми мы связывались как журналисты, только один главврач честно сказал: «Да, мы очень нуждаемся в средствах индивидуальной защиты». О нуждах этого конкретного учреждения волонтеры знают, уже идет сбор помощи. И на какое-то время врачи этой больницы не будут думать, как достать нужные средства защиты и самим не оказаться по ту сторону коронавируса. Потому что помните главное правило авиации? «В случае разгерметизации салона кислородную маску нужно сначала надеть на себя, потом — на ребенка». Сначала — на медика, потом на больного. Потому что первый без второго выживет, а второй без первого — нет.

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