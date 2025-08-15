|
«Если что — будем тягаться по судам». Как живется в районе Макаенка, который ждут перемены
Один из объектов, который планируют отправить под снос, – Минский тепличный комбинат. На его месте в перспективе хотят разместить многоэтажки, школу и детский сад. Если проект будет одобрен, то придется переселяться и жильцам двух двухэтажек, расположенных напротив.
Эти две кирпичные сталинки были построены в 1950-х годах. Высокие потолки, просторные комнаты, толстые стены, хорошая звуко- и теплоизоляция, а также удобные планировки – все это позволяло тогда относить квартиры в таких домах к жилью повышенной комфортности. Расставаться с удобствами двухэтажек жильцы домов на Парниковой не готовы и сейчас.
«Буду выступать против, костьми лягу, чтобы их не сносили»
Всего год назад в одной из двухэтажек получили жилье Алена и ее семья. 18 июня прошлого года им отдали документы на квартиру общей площадью 82 квадрата.
- Мы заселились сюда и плакали от радости. Представляете, какие масштабы. Три больших комнаты, трехметровые потолки. Это арендное жилье. Да, за счет площади оно выходит дороговатым, но это того стоит. Поверьте, когда у людей нет ничего своего, и они получают хороший вариант, - это действительно счастье. Год мы снимали у частников квартиру-полуторку 33 квадрата, отдавали немалые деньги. А когда переехали сюда, вздохнули полной грудью, потому что больше не надо тесниться в этих маленьких комнатах. Представьте, вы мыкаетесь много лет по квартирам, вам некому помочь, построить сейчас жилье самому очень сложно, даже если копить, а тут появляется идеальный вариант, - рассказывает девушка.
Восемнадцать лет пара стояла на очереди по программе на улучшение жилищных условий. Около года мониторили варианты, искали и уже потеряли надежду, что что-то будет. Когда им позвонили и сказали, что они уже первые на очереди, не поверили своему счастью. Сейчас семья активно делает ремонт. Уже поменяли полностью старый пол, заменили деревянные окна на ПВХ и многое другое. Девушка отмечает, что за счет нестандартных размеров, стоимость выходит значительно больше. Всего за год ремонтных работ они уже вложили 15 тысяч белорусских рублей.
- Смета у нас была на восемь тысяч, мы ее превысили практически в два раза. Но мы делаем так, как хотим, потому что предполагаем, что нам здесь жить и дальше. Администрации мы изначально задавали вопрос, планируется ли снос этих домов. Нам ответили, что в проектах этого нет. Теперь они не имеют права нас выселять, так как это нарушает правила договора. Тем более у нас есть несовершеннолетние дети. Либо нас должны переселить в место такой же площади, так как мы за нее платим. Но в эти новостройки я вообще не хочу. Там маленькие комнаты, никакого простора. Плюс ужасная шумоизоляция, где слышен каждый чих соседей. Меня этот вариант совсем не устраивает. Я буду сто процентов выступать против, костьми лягу, чтобы их не сносили, - делится Алена.
Местная жительница обращает внимание, что на данный момент они никаких уведомлений о возможном сносе также не получали.
- Если они открыли аренду для такого жилья, то по логике сносить его не имеют права. Это считается собственностью с правом продления, но без права отчуждения. Мы только заселились, делаем ремонт и выселяться точно не планируем. Тем более, местность очень хорошая. Вообще, Первомайский район считается одним из самых зеленых в Минске. Рядом с нами Слепянская водная система и лесопарковые зоны, сами дворы зеленые. Мы жили на Калиновского, повидали много лиц антисоциального поведения. Здесь такие не встречались. Все тихо и спокойно. Я детей без опасений отпускаю на улицу, - обращает внимание Алена.
Рядом с двухэтажками с пока непонятной судьбой находится микрорайон с панельками 1990-х годов. Девятиэтажки типовой серии М-464 идентичны тем, что расположены на Юго-Западе, Серебрянке, Востоке и Зеленом луге. Но местные, живя в них, отмечают некоторые нюансы.
«Тут два варианта – либо тащить на себе до нужного этажа, либо страдать в лифте»
С 1998 года недалеко от Минского тепличного комбината живет Ольга. Сначала квартиру по улице Филимонова приобрели ее родители – мама девушки работает неподалеку, в медсанчасти. При выборе места жительства они как раз ориентировались на то, чтобы было удобно добираться до рабочего места.
Спустя годы, девушка переехала в соседнюю панельку на Парниковой, а родители перебрались в ЖК VOGUE.
- Я также думаю о том, чтобы переехать в другой дом. Сам район мне менять вообще не хочется. В целом, здесь все хорошо – рядом парк, водоканал, лес, где можно погулять, есть сады и школа, небольшие магазины возле домов, хотя к вечеру там ходовые продукты разбирают, и в пятнадцати минутах на машине Dana Mall. До метро десять минут пешком, отлично ходит наземный транспорт. Но дом, в котором мы живем, уже чувствуется, что старенький. Ему скоро тридцать лет. Планировка в квартирах советская, на лестничных площадках пора делать ремонт, лифты также нуждаются в замене, - рассказывает местная жительница.
Девушка отмечает, что любит кататься на велосипеде, но условий для такого хобби в панельке не предусмотрено.
- Живу я на четвертом этаже, и из-за того, что лифты очень маленькие, впихнуть туда велосипед – это какие-то адские страдания. Я, конечно, делала это, но с большим трудом. То же самое касается и колясок. Тут два варианта – либо тащить на себе до нужного этажа, либо страдать в лифте. В прошлом году у нас было общественное обсуждение – рассматривался вопрос строительства велопарковки на улице. Обсудили – и в итоге ничего не построили. Возможно, большинство жильцов все же не захотело, это уже сложно сказать. Но теперь я оставляю свой велосипед в родительском доме, у них там грузовой лифт, да и место для двухколесника есть. Так, когда хочу покататься, приходиться сначала идти к ним, а потом уже пешком возвращаться домой, - делится Ольга.
Также местная жительница обращает внимание, что за время эксплуатации дома появились проблемы с трубопроводом.
- У нас частенько из кранов вот эта «фанта» течет. Но я понимаю, что если и менять трубы, то те, которые проложены под домом. Они уже очень старые. Естественно, что за почти тридцать лет их никто не менял, - замечает она.
Сейчас Ольга живет в трехкомнатной квартире общей площадью 63 квадрата. Подчеркивает, что комнаты в ней достаточно просторные, чего нельзя сказать о ванной и кухне.
- Кухня, например, семь метров. Там ничего толком разместить нельзя. У меня вот даже духовки нет, потому что просто впихнуть некуда. В туалете тоже садишься, коленки в дверь упираются. Мы еще там делали шкафчики для всякой химии, теперь бойлер некуда поставить. Но санузел хотя бы раздельный. Еще могу сказать, что квартира теплая. Так топят, что мы окна даже открываем. То есть зимой никогда не бывает холодно. Летом жарковато, потому что окна выходят на солнечную сторону.
Обращает внимание местная жительница и на проблему с парковками. В будние ситуация критическая – после семи вечера к подъезду можно даже не пробовать заезжать. На выходных, как говорит Ольга, проще – некоторые уезжают за город, поэтому во дворе можно найти местечко. А так приходится ставить автомобиль возле других домов или школы, которая находится неподалеку.
В данный момент девушка рассматривает варианты для переезда. Присматривает из того, что есть в этом же районе, но ориентируется на дома, построенные не так давно.
- Из того, что уже построено, все посмотрели, но ничего так и не приглянулось пока что. Видели новости, что будут сносить комбинат недалеко от нас. Если там построят многоквартирные дома, то обязательно рассмотрим их для переезда. Мы даже готовы подождать, но уезжать из этой местности совсем не хочется, - подчеркивает Ольга.
«С частного дома, где 11 лет на чердаке прожила, переехала в свое жилье – для меня это был рай»
Недалеко от Ольги, в панельку 1996 года постройки заселилась Татьяна. В квартире здесь она живет с момента сдачи дома в эксплуатацию. Как вспоминает местная жительница, жилье в доме выдавалось от Минского механического завода имени Вавилова.
- Мы были молодые, с частного дома, где я 11 лет на чердаке прожила, переехала в свое жилье. Конечно, на тот момент это для меня был рай. Спустя годы жизни начинаешь замечать некоторые нюансы. Не знаю, насколько это нормально, но в нашем доме что в однушке, что в четырехкомнатной - площадь кухни всего семь метров. Это очень мало и неудобно. При этом в больших квартирах огромные коридоры, которые как будто бесполезно занимают пространство, - отмечает Татьяна.
Вспоминает она и такой факт, что за все время в доме не было ремонтов. Года три-четыре назад поставили новые лифты, остальное пытались сделать за счет жильцов, но большинство отказалось. Так ремонту и не суждено было случится.
- Еще одна проблема, как мне кажется, - мусоропровод. Жильцы его часто забивают. Также на обсуждение года два назад выносился вопрос, чтобы его заварили. Но опять же большинство выступило против. Результат – запах по подъезду, от которого становится плохо. Контейнеры не всегда вовремя вывозят, они могут стоять по два-три дня. Люди выходят на лавочку посидеть, отдохнуть, подышать свежим воздухом, а тут такой вонизм. Неправильно это как-то. Лично я не вижу сложность лишний раз выйти на улицу и вынести мусор в определенное для этого место. Но не у всех такое мнение, - говорит местная жительница.
По мнению Татьяны, детские площадки рядом с домом также оставляют желать лучшего. По факту, детям гулять практически негде.
- Я сейчас живу на два города, езжу в Москву смотреть за внучкой. Так, она привыкла, что большая детская площадка при выходе из подъезда. Сейчас на лето она приедет ко мне сюда, а я даже не знаю, куда ее здесь вести гулять. Рядом с домом только одна песочница и какие-то качели. Почему не делают что-то более современное, не понимаю. Место есть. Также не хватает банкоматов. Здесь и магазинов рядом не так уж много – один местный продуктовый недалеко от дома и чуть дальше Санта. На этом все. Если хочется больше ассортимент, надо пройтись.
Из плюсов жизни в этом районе Татьяна отмечает, что здесь очень тихо, дорога далеко от домов, поэтому машин практически не слышно. Недалеко расположена речка, рядом с которой можно прогуляться. Дворы – зеленые, под окнами квартир местные жители делают небольшие палисадники. Все это создает свою атмосферу.
Что здесь продается сейчас?
В данной местности выставлено на продажу восемь вариантов квартир, стоимость которых варьируется от 58 000 до 309 900 тысяч долларов.
