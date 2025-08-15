«Если что — будем тягаться по судам». Как живется в районе Макаенка, который ждут перемены

Восемнадцать лет пара стояла на очереди по программе на улучшение жилищных условий. Около года мониторили варианты, искали и уже потеряли надежду, что что-то будет. Когда им позвонили и сказали, что они уже первые на очереди, не поверили своему счастью. Сейчас семья активно делает ремонт. Уже поменяли полностью старый пол, заменили деревянные окна на ПВХ и многое другое. Девушка отмечает, что за счет нестандартных размеров, стоимость выходит значительно больше. Всего за год ремонтных работ они уже вложили 15 тысяч белорусских рублей.

- Смета у нас была на восемь тысяч, мы ее превысили практически в два раза. Но мы делаем так, как хотим, потому что предполагаем, что нам здесь жить и дальше. Администрации мы изначально задавали вопрос, планируется ли снос этих домов. Нам ответили, что в проектах этого нет. Теперь они не имеют права нас выселять, так как это нарушает правила договора. Тем более у нас есть несовершеннолетние дети. Либо нас должны переселить в место такой же площади, так как мы за нее платим. Но в эти новостройки я вообще не хочу. Там маленькие комнаты, никакого простора. Плюс ужасная шумоизоляция, где слышен каждый чих соседей. Меня этот вариант совсем не устраивает. Я буду сто процентов выступать против, костьми лягу, чтобы их не сносили, - делится Алена.