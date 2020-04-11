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В Пинске умер 46-летний журналист. Подозревают коронавирус
11.04.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прошлой ночью в реанимации Пинской районной больницы умер Василий Мацкевич, член Белорусской ассоциации журналистов, сотрудник сайта «Медиа-Полесье».
Василий Мацкевич. Фото: baj.by
О смерти Василия Мацкевича
О плохом самочувствии Василий рассказал коллегам 9 апреля. По словам его бывшей жены, ночью Василий позвонил ей и сказал, что его забирает скорая помощь. Женщина говорит, что он очень тяжело дышал, а тест на
Сын журналиста, который контактировал с отцом три дня назад, помещен в «инфекционку».
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Прошлой ночью в реанимации Пинской районной больницы умер Василий Мацкевич, член Белорусской ассоциации журналистов, сотрудник сайта «Медиа-Полесье». Василий...
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