В Пинске умер 46-летний журналист. Подозревают коронавирус

Источник материала: Виртуальный Брест

Прошлой ночью в реанимации Пинской районной больницы умер Василий Мацкевич, член Белорусской ассоциации журналистов, сотрудник сайта «Медиа-Полесье».





Василий Мацкевич. Фото: baj.by

О смерти Василия Мацкевича БАЖ сообщили его родственники.

О плохом самочувствии Василий рассказал коллегам 9 апреля. По словам его бывшей жены, ночью Василий позвонил ей и сказал, что его забирает скорая помощь. Женщина говорит, что он очень тяжело дышал, а тест на коронавирус ему сделали 7 или 8 апреля. Под утро она узнала, что Василий скончался в реанимации, сообщает «Медиа-Полесье».

Сын журналиста, который контактировал с отцом три дня назад, помещен в «инфекционку».