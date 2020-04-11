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«Нет четких критериев для введения карантина». Министр рассказал, почему Беларусь не идет на крайние меры

11.04.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время пресс-конференции миссии ВОЗ, которая изучала ситуацию с распространением коронавируса в Беларуси, министр здравоохранения подчеркнул, что карантин — это крайняя мера, которая направлена на то, чтобы перезагрузить систему здравоохранения, когда она уже не справляется с приемом пациентов. «Выполнение рекомендаций по гигиене, минимизация социальных контактов, рекомендуемая сегодня, помогает сдерживать возможный рост заболеваний», — заявил чиновник.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Если каждый наполовину ограничит свои необязательные контакты, страна переживет этот период без перегрузки системы здравоохранения, — заявил министр. — Нет четких критериев, что определенное количество заболевших в сутки является основанием для введение карантина. Если мы можем обеспечить социальное дистанцирование без крайних мер, мы должны это делать. Все зависит, в первую очередь, от самих нас, от выполнения рекомендаций Минздрава. Если вначале завозные случаи давали много контактов первого уровня, некоторые пациенты дали сотни контактов первого уровня. По мере информирования количество таких людей уменьшалось.

Владимир Караник также рассказал о ситуации в Островце, где зафиксированы случаи подозрения коронавируса у сотрудников БелАЭС, которые приехали из России. На сегодня около ста человек изолированы, для обеспечения изоляции пришлось обращаться к помощи сотрудников органов внутренних дел. На первом тестировании у некоторых работников был положительный результат, при повторном тестировании этот результат не подтвердился, поэтому пациентов будут тестировать еще раз.

 
 
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Минздрав пока рекомендует минимизировать контакты, выполнять правила гигиены.
 
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