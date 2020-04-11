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«Нет четких критериев для введения карантина». Министр рассказал, почему Беларусь не идет на крайние меры
11.04.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время пресс-конференции миссии ВОЗ, которая
— Если каждый наполовину ограничит свои необязательные контакты, страна переживет этот период без перегрузки системы здравоохранения, — заявил министр. — Нет четких критериев, что определенное количество заболевших в сутки является основанием для введение карантина. Если мы можем обеспечить социальное дистанцирование без крайних мер, мы должны это делать. Все зависит, в первую очередь, от самих нас, от выполнения рекомендаций Минздрава. Если вначале завозные случаи давали много контактов первого уровня, некоторые пациенты дали сотни контактов первого уровня. По мере информирования количество таких людей уменьшалось.
Владимир Караник также рассказал о
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«Нет четких критериев для введения карантина». Министр рассказал, почему Беларусь не идет на крайние меры
Минздрав пока рекомендует минимизировать контакты, выполнять правила гигиены.
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