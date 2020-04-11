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Все-таки есть: Караник назвал число заразившихся коронавирусом медработников
11.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По словам министра здравоохранения, чаще всего подобные случаи фиксировались в Минске, на втором месте – Витебская область.
Как
Впервые о факте заражения коронавирусом среди медработников стало известно на прошлой неделе – эти данные озвучил президент Александр Лукашенко. При этом точное число инфицированных не называлось – например, вчера замминистра здравоохранения Елена Богдан отказалась его озвучивать.
"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 работник системы здравоохранения", - ответил Караник на вопрос о числе инфицированенных медиков.
По словам министра, прежде всего это касается Минска. На втором месте по числу зараженных врачей Витебская область, на третьем – Минская. "В остальных регионах это единичные случаи", - добавил он.
Караник подчеркнул, что меньшее число случаев заражения коронавирусом среди медработников было зафиксировано в тех учреждениях здравоохранения, которые были перепрофилированы.
Министр отметил, что у многих это заболевание протекает бессимптомно, абсолютное большинство чувствует себя удовлетворительно. На аппарате ИВЛ зараженных медиков нет.
Кроме того, по факту смерти медработника в Витебской области сегодня проводится служебное эпидрасследование.
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По словам министра здравоохранения, чаще всего подобные случаи фиксировались в Минске, на втором месте – Витебская область.
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