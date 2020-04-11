Все-таки есть: Караник назвал число заразившихся коронавирусом медработников

пишет Sputnik, среди заразившихся коронавирусом в Беларуси – 301 медицинский работник, заявил в субботу на брифинге ВОЗ глава Минздрава Владимир Караник. КакSputnik, среди заразившихся коронавирусом в Беларуси – 301 медицинский работник, заявил в субботу на брифинге ВОЗ глава Минздрава





Впервые о факте заражения коронавирусом среди медработников стало известно на прошлой неделе – эти данные озвучил президент Александр Лукашенко. При этом точное число инфицированных не называлось – например, вчера замминистра здравоохранения Елена Богдан отказалась его озвучивать.













"На сегодняшний момент лабораторно подтвержден 301 работник системы здравоохранения", - ответил Караник на вопрос о числе инфицированенных медиков.





По словам министра, прежде всего это касается Минска . На втором месте по числу зараженных врачей Витебская область, на третьем – Минская. "В остальных регионах это единичные случаи", - добавил он.









Караник подчеркнул, что меньшее число случаев заражения коронавирусом среди медработников было зафиксировано в тех учреждениях здравоохранения, которые были перепрофилированы.





Министр отметил, что у многих это заболевание протекает бессимптомно, абсолютное большинство чувствует себя удовлетворительно. На аппарате ИВЛ зараженных медиков нет.





Кроме того, по факту смерти медработника в Витебской области сегодня проводится служебное эпидрасследование.



