ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как изменилась жизнь детских садов в связи с пандемией

11.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Санитарно-эпидемиологическая ситуация и режим самоизоляции сказались на работе учреждений дошкольного образования Минска

Как именно изменилась жизнь в детсадах, выясняли корреспонденты агентства «Минск-Новости».

Мы отправились в ясли-сад № 239 на ул. Захарова, 61а, в пятницу. Наши лица закрыты масками, а руки обработаны антисептиком из дозатора, который висит прямо на входе в помещение. Сразу удивляет тишина, которая стоит в стенах садика.

— Это непривычно и для нас, — максимально приветливо (а иначе как выразить приязнь? Улыбка-то скрыта за индивидуальной маской) говорит заведующая УДО Татьяна Кузьмич. — Сейчас в группы ходит около 20 % ребят из 180 списочного состава. Обычно сад всегда наполнен детьми, даже летом у нас нет каникул. Но сейчас другая ситуация. Мы в центре города, где нет крупных промышленных предприятий, зато много офисов. Они перешли на удаленную работу, и у многих родителей появилась возможность оставить дома своих детей, заботясь и о своем здоровье, и о самочувствии окружающих. Но есть и те, кто должен находиться на рабочем месте. Их малыши ходят в садик: как, например, Леша Никитенко, чья мама — медработник. Она сейчас, как говорится, на передовой.



При этом Татьяна отмечает, что и в условиях удаленки воспитатели не перестают интересоваться своими подопечными. Они каждый день связываются с родителями, чтобы узнать, почему отсутствуют дети: болеют ли, с кем остаются дома. Вся информация отправляется в Центр гигиены и эпидемиологии и управление по образованию Партизанского района.

— На мой взгляд, система дошкольного образования оказалась подготовлена к такой нештатной ситуации, какой стала эпидемия коронавируса, — убеждена заведующая ДДУ. — У нас в принципе всегда много внимания уделяется профилактике инфекционных заболеваний. И раньше, и сейчас во время утреннего осмотра мы не принимаем детей с признаками ОРВИ, потоки посетителей разделены, в каждую групповую ячейку свой вход. Тем самым мы не допускаем скопления и перемешивания людей из разных групп. Группы кварцуются и проветриваются. Безусловно, сейчас меры усилены: обязательно измеряем температуру тела всем малышам и работникам сада, проводим дополнительную дезинфекцию всех помещений. Разумеется, отменены все праздники и совместные мероприятия не только с родителями, но и с детьми из разных групп. Зато наши подопечные больше гуляют на свежем воздухе.



Вообще, все ребята сейчас находятся только в своих игровых помещениях, не перемешиваются, сколько бы малышей ни пришло. Поэтому здесь отказались пока и от дополнительных кружков. Воспитатели проводят занятия без масок — ребята обязательно должны видеть лицо взрослого.

В саду действительно тихо. Мы заглядываем в кладовую завхоза Марины Бондарь — она как раз расставляет по шкафам закупленные накануне дезсредства.

— Здесь жидкости как для поверхностной уборки, так и антисептики для рук, — уточняет М. Бондарь. — Всего хватает, чтобы тщательно обрабатывать группы, коридоры и холлы, чтобы не допустить заноса инфекции извне.


Заведующая добавляет, что в коллективе все как одна семья, отсюда и ответственность друг перед другом. Например, те сотрудники, кто добирается на работу общественным транспортом, делают это в масках и перчатках. Многоразовые маски, к слову, шьют сами работники детсада. Так они поддерживают акцию «Поможем нашим медикам!».


Фото Сергея Пожоги
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санитарно-эпидемиологическая ситуация и режим самоизоляции сказались на работе учреждений дошкольного образования Минска
 
Новости дня
Новости
 
Европейские границы могут оставаться закрытыми до сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика