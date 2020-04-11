Как изменилась жизнь детских садов в связи с пандемией

выясняли корреспонденты агентства «Минск-Новости». Как именно изменилась жизнь в детсадах,корреспонденты агентства «Минск-Новости».





Мы отправились в ясли-сад № 239 на ул. Захарова, 61а, в пятницу. Наши лица закрыты масками, а руки обработаны антисептиком из дозатора, который висит прямо на входе в помещение. Сразу удивляет тишина, которая стоит в стенах садика.





— Это непривычно и для нас, — максимально приветливо (а иначе как выразить приязнь? Улыбка-то скрыта за индивидуальной маской) говорит заведующая УДО Татьяна Кузьмич. — Сейчас в группы ходит около 20 % ребят из 180 списочного состава. Обычно сад всегда наполнен детьми, даже летом у нас нет каникул. Но сейчас другая ситуация. Мы в центре города, где нет крупных промышленных предприятий, зато много офисов. Они перешли на удаленную работу, и у многих родителей появилась возможность оставить дома своих детей, заботясь и о своем здоровье, и о самочувствии окружающих. Но есть и те, кто должен находиться на рабочем месте. Их малыши ходят в садик: как, например, Леша Никитенко, чья мама — медработник. Она сейчас, как говорится, на передовой.













При этом Татьяна отмечает, что и в условиях удаленки воспитатели не перестают интересоваться своими подопечными. Они каждый день связываются с родителями, чтобы узнать, почему отсутствуют дети: болеют ли, с кем остаются дома. Вся информация отправляется в Центр гигиены и эпидемиологии и управление по образованию Партизанского района.





— На мой взгляд, система дошкольного образования оказалась подготовлена к такой нештатной ситуации, какой стала эпидемия коронавируса, — убеждена заведующая ДДУ. — У нас в принципе всегда много внимания уделяется профилактике инфекционных заболеваний. И раньше, и сейчас во время утреннего осмотра мы не принимаем детей с признаками ОРВИ, потоки посетителей разделены, в каждую групповую ячейку свой вход. Тем самым мы не допускаем скопления и перемешивания людей из разных групп. Группы кварцуются и проветриваются. Безусловно, сейчас меры усилены: обязательно измеряем температуру тела всем малышам и работникам сада, проводим дополнительную дезинфекцию всех помещений. Разумеется, отменены все праздники и совместные мероприятия не только с родителями, но и с детьми из разных групп. Зато наши подопечные больше гуляют на свежем воздухе.













Вообще, все ребята сейчас находятся только в своих игровых помещениях, не перемешиваются, сколько бы малышей ни пришло. Поэтому здесь отказались пока и от дополнительных кружков. Воспитатели проводят занятия без масок — ребята обязательно должны видеть лицо взрослого.





В саду действительно тихо. Мы заглядываем в кладовую завхоза Марины Бондарь — она как раз расставляет по шкафам закупленные накануне дезсредства.





— Здесь жидкости как для поверхностной уборки, так и антисептики для рук, — уточняет М. Бондарь. — Всего хватает, чтобы тщательно обрабатывать группы, коридоры и холлы, чтобы не допустить заноса инфекции извне.









Заведующая добавляет, что в коллективе все как одна семья, отсюда и ответственность друг перед другом. Например, те сотрудники, кто добирается на работу общественным транспортом, делают это в масках и перчатках. Многоразовые маски, к слову, шьют сами работники детсада. Так они поддерживают акцию «Поможем нашим медикам!».









Фото Сергея Пожоги



