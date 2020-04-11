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Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

11.04.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал улучшение ситуации с пандемией коронавируса. Предприниматель заявил об этом в эфире канала CNBC.

Билл Гейтс
Фото: Alex Wong / Getty Images

На вопрос об окончании глобальной пандемии COVID-19 Гейтс заметил, что для этого всей американской нации, в частности, нужно сообща искать вакцину для лечения и соблюдать карантин. По его словам, граждане смогут вернуться к нормальной жизни в конце мая или в июне, но он не может знать, каким образом стабилизируется ситуация с пандемией. 
Миллиардер заметил, что для борьбы с вирусом нужен новый метод диагностики: «Азиатские страны являются отличным примером того, как борьба против коронавируса ведется на национальном уровне».
Гейтс уточнил, что американские школьники и студенты не вернутся к занятиям до конца учебного года, но смогут продолжить обучение уже со следующей осени. Также основатель Microsoft объяснил, что возвращаться ко многим атрибутам нормальной жизни в современных условиях преждевременно: «Надо обсуждать, какие виды деятельности приносят большую общественную пользу». Предприниматель прокомментировал возможное возобновление спортивных мероприятий в США, заметив, что это будет экономически выгодно, но может мешать борьбе с пандемией.


Гейтс заметил, что его фонд работает над вакциной, которая может быть создана менее чем за 18 месяцев: «Это будет либо терапевтическое средство с эффективностью более 95 процентов, либо широко распространенный препарат». Также миллиардер заявил, что США до сих пор нуждаются в закрытии границ для эффективной борьбы с инфекцией, пишет lenta.ru

Ранее стало известно, что основатель Microsoft вместе со своей женой Мелиндой пожертвовал на борьбу с COVID-19 100 миллионов долларов. При этом Гейтс не является самым щедрым меценатом — основатель Twitter Джек Дорси признался, что перевел на благотворительность миллиард долларов, что составляет около трети от его состояния.

Число зараженных коронавирусом в США превысило 467 тысяч. По официальным данным, в мире было инфицировано более 1,6 миллиона человек, из которых более 355 тысяч вылечились, свыше 96 тысяч человек умерли.
 
 
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Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал улучшение ситуации с пандемией коронавируса. Предприниматель заявил об этом в эфире канала CNBC.
 
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