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Европейские границы могут оставаться закрытыми до сентября
11.04.2020 21:26 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТакое предположение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFM. Французский лидер отметил, что в разных странах течение заболевания проходит по-разному. Он не исключил, что когда ситуация в мире в целом стабилизируется, в отдельных регионах возникнет повторная вспышка инфекции.
На 13 апреля запланировано обращение Макрона к нации. Предполагается, что во время него президент объявит о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Такое предположение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал BFM. Французский лидер отметил, что в разных странах течение заболевания...
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