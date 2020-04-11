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Вадим Евсеев: «В Беларуси хорошая алкогольная продукция выше 40 градусов. Видимо, убивает коронавирус»

11.04.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«В Беларуси хорошая молочная продукция, хорошая алкогольная продукция выше 40 градусов. Видимо, убивает коронавирус.

Я был, знаю. Но водка — не мой напиток, до 30 лет я ее точно не пил. До 20 мне алкоголь не нравился, потом, когда был в основной команде, мог выпить пива после матчей», — сказал Евсеев.

Напомним, Евсеев выступал за «Торпедо-БелАЗ» в сезоне 2011 года.

В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2226 случаев заражения. 172 пациента выздоровели, 23 человека умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
 
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