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Вадим Евсеев: «В Беларуси хорошая алкогольная продукция выше 40 градусов. Видимо, убивает коронавирус»
11.04.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Уфы»
«В Беларуси хорошая молочная продукция, хорошая алкогольная продукция выше 40 градусов. Видимо, убивает
Я был, знаю. Но водка — не мой напиток, до 30 лет я ее точно не пил. До 20 мне алкоголь не нравился, потом, когда был в основной команде, мог выпить пива после матчей», — сказал Евсеев.
Напомним, Евсеев выступал за «
В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 2226 случаев заражения. 172 пациента выздоровели, 23 человека умерли. В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.
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Вадим Евсеев: «В Беларуси хорошая алкогольная продукция выше 40 градусов. Видимо, убивает коронавирус»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
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