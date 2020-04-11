Лукашенко о коронавирусе и врачах, энергетике, нефти и пожарах. Рубрика «Двое из Дворца»

Источник материала: ОНТ

Дворец Независимости. Вторник. Это совещание Президент анонсировал ещё неделю назад. В комнате ожидания не часто бывает настолько многолюдно – не приходится и гадать, какая тема сейчас одинаково актуальная для губернаторов, законодателей, правительства и медиков. Снова он – коронавирус. В этой борьбе все средства хороши, поэтому портфели плотно набиты не антисептиками и масками, а фактами. Тяжёлую артиллерию в этот день бросили на борьбу с выдумками, развелось ведь нынче. О тех же медиках в Витебске. Мол, в палатах врачей столько, что и самих бы вылечить.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

- На сегодняшний день 20 специалистов медицины находятся в лечебных учреждениях с подтверждённым диагнозом. Состояние у них удовлетворительное, тяжёлых нет.

- Врачи заразились, потому что на тот момент не хватало респираторов или какие-то другие причины?

- Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я с сегодняшнего дня только назначен.

Ротация с надеждой на усиление. Вообще, неудивительно – Витебская область в связке с коронавирусом звучит чаще остальных. Есть и хорошие новости: витебская лаборатория на неделе запустила производство тестов на определение COVID-19.

- Они уже готовы по 100 тысяч исследований еженедельно производить. Эти тесты будут доступны всем желающим или мы, по-прежнему, будет брать анализы на коронавирус у тех, у кого есть подозрение?

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

- Цыплят по осени считают. Пока из тестов витебских мы видели только 500. Могу сказать, что мы сейчас занимаемся проработкой поставки экспресс-тестов, которые определяет не само РНК вируса, а антитела к нему. То есть это позволяет определить человек болеет либо уже переболел этой болезнью, есть ли у него иммунитет к этой инфекции. Мы планируем в начале следующей недели получить пробную партию этих тестов. Если мы получим 100 тысяч, мы сможем оснастить наши медицинские учреждения и ставить вопрос более широкого распространения их даже через аптечную сеть для самодиагностики.

Есть подозрение, что и этот товар в миг станет дефицитом. Зато вряд ли будет дорожать. Кому захочется спекулировать ценами, если потом самому придётся дорого за это заплатить.

Досталось и правительству: снабдить аптеки и клиники масками и респираторами нужно до конца недели, иначе к этому сроку истекут и полномочия Совмина. Жёсткие меры, говорит Президент, от того, что он и сам болеет. Не вирусом, а проблемами, которые тот создаёт. Впрочем, анализы на COVID не сдавал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Для вас, публично хочу сказать врачам и министру здравоохранения, вы должны лечить людей, точка. Если я что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Мы должны бороться за каждого человека, за каждого».

И даже при такой риторике власти, люди нет-нет, да и поддаются панике. А ведь больницы не перегружены и заболеваемость пневмонией ниже прошлогоднего уровня. Президент раскрывает цифры, а когда эта инфодемия закончится, обещает и тайнами поделиться.

- Чем вызвано участие главы Комитета госбезопасности в этом совещании?

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности:

- Я, наверное, буду выступать и, в том числе, озвучивать нехорошие вещи.

- Но нам пока их знать не следует?

- Ну не знаю, это уже не я буду решать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Мне сегодня утром перед совещанием такую записку прислали спецслужбы. Я, конечно, далёк от того, что это в Беларуси может быть, это про другую страну, но это жуть. Это просто вредно читать даже такие документы».

День тот же, состав во многом тоже. А вот настроение отличается: губернаторы до совещания непринуждённо общаются, глава «Белнефтехима» с правительством сосредоточенно готовятся. Хотя паузу можно провести, скажем, за чашкой чая, да и глюкоза не повредит. Всё-таки нефть обсуждать. А над этим вопросом ломают голову во всём мире. Основные экспортёры спорят о снижении добычи. И чем глубже недопонимание, тем дешевле нефть. Российский Urals для Беларуси в апреле может упасть до 4 долларов за баррель. Но время ли покупателям руки потирать?

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси: «Цена на апрель сформируется в конце месяца. Вы видите, что сегодня нефть подвержена большой волатильности. Для всех было бы хорошо, если бы таких резких скачков не было, в том числе и для наших нефтеперерабатывающих заводов. Потому что при такой низкой цене на нефть, снижается цена корзины нефтепродуктов. Кроме того, очень сильно падает потребление нефтепродуктов. И это тоже очень значимый факт».

Накануне этого совещания Россия возобновила поставки нефти по «Дружбе», нефтепроводу. Отношения же исключительно рыночные. Как с Норвегией или Азербайджаном, откуда также поступает чёрное золото на белорусские НПЗ. И раз уж на фоне пандемии падает спрос, да и цена по совокупности причин, самое время запасаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Мы это не скрываем, сегодня нефть дешёвая, нужно создать определённый запас. Стенограмма ведётся, и не дай бог кто-то брякнет, что он может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и не примет на хранение – пеняйте сами на себя».

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»: «Фактически заводы поднимают свои перерабатывающие мощности. Внутренний рынок, как и экспорт, в апреле будет обеспечен в полном объеме».

Впервые с начала года и как раз в разгар посевной. Какая связь? Так ведь и трактору нужно топливо. А если работа в поле остановится, вот уж действительно поминай как звали. Президент ведь говорил: как именно изменится мир после карантина, никто не знает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «У нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?»

Кому действительно впору объявлять карантин, так это министру по чрезвычайным ситуациям. На неделе Президент приводил цифры: на пожарах с начала года погибли свыше двухсот белорусов, несравнимо с коронавирусом. Ситуация настолько нестандартная, что глава МЧС впервые приглашён с докладом в кабинет Президента, а ведь в должности он с 2010-го. В этом Министерстве редко бывают ротации, за всю историю суверенной Беларуси всего третий министр. Внимание, с которым гость рассматривает детали интерьера, а ещё раньше и картины в холле, объяснимо. Уже в приёмной он настроится на рабочий лад, погрузится в нюансы протокола и заранее достанет документы из портфеля. Готово.

Обычно в апреле людей приходилось спасать от воды, но нынешний год аномальный – 2,5 тысячи пожаров. Почти столько же за весь прошлый год. Огонь бежит так же быстро, как люди бегут от него, основная причина пожаров – беспечность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Мы же умные. всегда начинаем жечь траву по весне. Пожары – наша действительность, и это деньги, это затраты».

За полыхающим пламенем, однако, виднеются и другие темы. Тот же COVID-19 – ситуация в привычном понимании ведомства не чрезвычайная, но министерства коснулась. Спасатели доставляли гуманитарный груз в Китай, теперь вот полетят за ответной помощью.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

- Мы сейчас планируем несколько рейсов, забирать груз гуманитарный из Китая. Вот сейчас первая поездка наших сотрудников 13 апреля планируется. Выезжает мой первый заместитель забирать груз. И затем мы будем по республике его доставлять в места назначения.

- Среди работников системы МЧС есть кто-то, кто болен коронавирусом?

- Да, сегодня два сотрудника. Один уже практически выздоровел, сейчас только ждут тесты, у второго состояние удовлетворительное, мы отслеживаем эти вопросы.

А вот на атомной электростанции в Островце диагноз коронавирус у 15 строителей из России может оказаться ложным. Сейчас тесты перепроверяют. Однако около ста работников с учётом контактов двух уровней остаются в изоляции. Это совпало с завершением последнего предпускового этапа на первом энергоблоке АЭС.

- Всё-таки есть какие-то сроки введения первого энергоблока?

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

- В этом году планируется физический пуск энергоблока, энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт/часов в энергосистему страны.

- А какой месяц?

- По физическому пуску мы ориентируемся это июль месяц, соответственно, выдача первых киловатт электрической энергии – это сентябрь-октябрь.

- Нет опасения, что могут как-то эти сроки скорректироваться?

- В любом случае, есть графики, пока мы ориентируемся на эти графики. Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать.

Тема же визита во Дворец – не отчёт, а предложения. Будто подчёркивая командный настрой, докладчики все как один в белых рубашках и синих костюмах. На результат это в итоге не повлияет, указ предстоит доработать, но в целом направление Президент одобрит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Главный вопрос – как стимулировать население потреблять электрическую энергию. Это чистая энергия. Ну и мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то миллиардов на пять кубов в год мы будем меньше потреблять».

Профильный вице-премьер, кстати, за месяц так освоился в теме, что взял слово первым, хоть основным докладчиком заявлен был министр энергетики. Теперь детали: если дома будут согревать не газом, а электричеством – государство частично компенсирует владельцам переоборудование, да и сами тарифы в этом случае в два с половиной раза ниже. Правительство предложило компенсировать 20% от стоимости оборудования, Президент предложил больше, но в зависимости от ситуации.

В любительском турнире по хоккею на призы Президентского спортивного клуба сегодня разыграли главный трофей. Надо сказать, болельщикам финальная игра здорово пощекотала нервы. После второго периода команда Минской области вела в счёте 4:3. Но в третьем пришлось сдаться, итог 8:4 в пользу команды Президента. Так ведь не только в спорте бывает: сначала сложно, в чём-то даже уступаешь. Важно другое: сохранить силы для финального рывка.

Для зрителей на трибунах это в чистом виде праздник спорта – ведь и подарки сами в руки летят. Но только утихли фанфары, на скамейке команды уже не одноклубники Президента, а спикер Совета Республики и глава Администрации. Докладывают. Что ж, по закону жанра, продолжение смотрите на следующей неделе.

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