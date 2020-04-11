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Лукашенко о коронавирусе и врачах, энергетике, нефти и пожарах. Рубрика «Двое из Дворца»
11.04.2020 20:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Дворец Независимости. Вторник. Это совещание Президент анонсировал ещё неделю назад. В комнате ожидания не часто бывает настолько многолюдно – не приходится и гадать, какая тема сейчас одинаково актуальная для губернаторов, законодателей, правительства и медиков. Снова он – коронавирус. В этой борьбе все средства хороши, поэтому портфели плотно набиты не антисептиками и масками, а фактами. Тяжёлую артиллерию в этот день бросили на борьбу с выдумками, развелось ведь нынче. О тех же медиках в Витебске. Мол, в палатах врачей столько, что и самих бы вылечить.
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
- На сегодняшний день 20 специалистов медицины находятся в лечебных учреждениях с подтверждённым диагнозом. Состояние у них удовлетворительное, тяжёлых нет.
- Врачи заразились, потому что на тот момент не хватало респираторов или какие-то другие причины?
- Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я с сегодняшнего дня только назначен.
Ротация с надеждой на усиление. Вообще, неудивительно – Витебская область в связке с коронавирусом звучит чаще остальных. Есть и хорошие новости: витебская лаборатория на неделе запустила производство тестов на определение COVID-19.
- Они уже готовы по 100 тысяч исследований еженедельно производить. Эти тесты будут доступны всем желающим или мы, по-прежнему, будет брать анализы на коронавирус у тех, у кого есть подозрение?
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
- Цыплят по осени считают. Пока из тестов витебских мы видели только 500. Могу сказать, что мы сейчас занимаемся проработкой поставки экспресс-тестов, которые определяет не само РНК вируса, а антитела к нему. То есть это позволяет определить человек болеет либо уже переболел этой болезнью, есть ли у него иммунитет к этой инфекции. Мы планируем в начале следующей недели получить пробную партию этих тестов. Если мы получим 100 тысяч, мы сможем оснастить наши медицинские учреждения и ставить вопрос более широкого распространения их даже через аптечную сеть для самодиагностики.
Есть подозрение, что и этот товар в миг станет дефицитом. Зато вряд ли будет дорожать. Кому захочется спекулировать ценами, если потом самому придётся дорого за это заплатить.
Досталось и правительству: снабдить аптеки и клиники масками и респираторами нужно до конца недели, иначе к этому сроку истекут и полномочия Совмина. Жёсткие меры, говорит Президент, от того, что он и сам болеет. Не вирусом, а проблемами, которые тот создаёт. Впрочем, анализы на COVID не сдавал.
И даже при такой риторике власти, люди нет-нет, да и поддаются панике. А ведь больницы не перегружены и заболеваемость пневмонией ниже прошлогоднего уровня. Президент раскрывает цифры, а когда эта инфодемия закончится, обещает и тайнами поделиться.
- Чем вызвано участие главы Комитета госбезопасности в этом совещании?
Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности:
- Я, наверное, буду выступать и, в том числе, озвучивать нехорошие вещи.
- Но нам пока их знать не следует?
- Ну не знаю, это уже не я буду решать.
День тот же, состав во многом тоже. А вот настроение отличается: губернаторы до совещания непринуждённо общаются, глава «Белнефтехима» с правительством сосредоточенно готовятся. Хотя паузу можно провести, скажем, за чашкой чая, да и глюкоза не повредит. Всё-таки нефть обсуждать. А над этим вопросом ломают голову во всём мире. Основные экспортёры спорят о снижении добычи. И чем глубже недопонимание, тем дешевле нефть. Российский Urals для Беларуси в апреле может упасть до 4 долларов за баррель. Но время ли покупателям руки потирать?
Накануне этого совещания Россия возобновила поставки нефти по «Дружбе», нефтепроводу. Отношения же исключительно рыночные. Как с Норвегией или Азербайджаном, откуда также поступает чёрное золото на белорусские НПЗ. И раз уж на фоне пандемии падает спрос, да и цена по совокупности причин, самое время запасаться.
Впервые с начала года и как раз в разгар посевной. Какая связь? Так ведь и трактору нужно топливо. А если работа в поле остановится, вот уж действительно поминай как звали. Президент ведь говорил: как именно изменится мир после карантина, никто не знает.
Кому действительно впору объявлять карантин, так это министру по чрезвычайным ситуациям. На неделе Президент приводил цифры: на пожарах с начала года погибли свыше двухсот белорусов, несравнимо с коронавирусом. Ситуация настолько нестандартная, что глава МЧС впервые приглашён с докладом в кабинет Президента, а ведь в должности он с 2010-го. В этом Министерстве редко бывают ротации, за всю историю суверенной Беларуси всего третий министр. Внимание, с которым гость рассматривает детали интерьера, а ещё раньше и картины в холле, объяснимо. Уже в приёмной он настроится на рабочий лад, погрузится в нюансы протокола и заранее достанет документы из портфеля. Готово.
Обычно в апреле людей приходилось спасать от воды, но нынешний год аномальный – 2,5 тысячи пожаров. Почти столько же за весь прошлый год. Огонь бежит так же быстро, как люди бегут от него, основная причина пожаров – беспечность.
За полыхающим пламенем, однако, виднеются и другие темы. Тот же COVID-19 – ситуация в привычном понимании ведомства не чрезвычайная, но министерства коснулась. Спасатели доставляли гуманитарный груз в Китай, теперь вот полетят за ответной помощью.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
- Мы сейчас планируем несколько рейсов, забирать груз гуманитарный из Китая. Вот сейчас первая поездка наших сотрудников 13 апреля планируется. Выезжает мой первый заместитель забирать груз. И затем мы будем по республике его доставлять в места назначения.
- Среди работников системы МЧС есть кто-то, кто болен коронавирусом?
- Да, сегодня два сотрудника. Один уже практически выздоровел, сейчас только ждут тесты, у второго состояние удовлетворительное, мы отслеживаем эти вопросы.
А вот на атомной электростанции в Островце диагноз коронавирус у 15 строителей из России может оказаться ложным. Сейчас тесты перепроверяют. Однако около ста работников с учётом контактов двух уровней остаются в изоляции. Это совпало с завершением последнего предпускового этапа на первом энергоблоке АЭС.
- Всё-таки есть какие-то сроки введения первого энергоблока?
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
- В этом году планируется физический пуск энергоблока, энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт/часов в энергосистему страны.
- А какой месяц?
- По физическому пуску мы ориентируемся это июль месяц, соответственно, выдача первых киловатт электрической энергии – это сентябрь-октябрь.
- Нет опасения, что могут как-то эти сроки скорректироваться?
- В любом случае, есть графики, пока мы ориентируемся на эти графики. Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать.
Тема же визита во Дворец – не отчёт, а предложения. Будто подчёркивая командный настрой, докладчики все как один в белых рубашках и синих костюмах. На результат это в итоге не повлияет, указ предстоит доработать, но в целом направление Президент одобрит.
Профильный вице-премьер, кстати, за месяц так освоился в теме, что взял слово первым, хоть основным докладчиком заявлен был министр энергетики. Теперь детали: если дома будут согревать не газом, а электричеством – государство частично компенсирует владельцам переоборудование, да и сами тарифы в этом случае в два с половиной раза ниже. Правительство предложило компенсировать 20% от стоимости оборудования, Президент предложил больше, но в зависимости от ситуации.
В любительском турнире по хоккею на призы Президентского спортивного клуба сегодня разыграли главный трофей. Надо сказать, болельщикам финальная игра здорово пощекотала нервы. После второго периода команда Минской области вела в счёте 4:3. Но в третьем пришлось сдаться, итог 8:4 в пользу команды Президента. Так ведь не только в спорте бывает: сначала сложно, в чём-то даже уступаешь. Важно другое: сохранить силы для финального рывка.
Для зрителей на трибунах это в чистом виде праздник спорта – ведь и подарки сами в руки летят. Но только утихли фанфары, на скамейке команды уже не одноклубники Президента, а спикер Совета Республики и глава Администрации. Докладывают. Что ж, по закону жанра, продолжение смотрите на следующей неделе.
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Дворец Независимости. Вторник. Это совещание Президент анонсировал ещё неделю назад. В комнате ожидания не часто бывает настолько многолюдно – не приходится и...
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