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В Нидерландах стали поджигать вышки 5G
12.04.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Сообщается, что злоумышленники совершили поджог или саботаж против нескольких вышек сотовой связи в Нидерландах, четыре из которых были запущены только на прошлой неделе. Инциденты, вероятно, были вызваны паникой по поводу 5G, по крайней мере один преступник выдвинул лозунг против новой беспроводной технологии. Полная картина пока неясна, хотя национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) заявил, что это были «различные инциденты».
В Нидерландах протесты проводятся против 5G с тех пор, как в 2019 году было объявлено о планах развертывания этого формата, но, по данным NCTV, «никогда прежде не было актов насилия».
Неизвестно, были ли атаки вызваны утверждениями о связи между 5G и COVID-19 или просто общими опасениями относительно нового стандарта беспроводной связи. Однако в любом случае сейчас нет убедительных доказательств того, что 5G оказывает вредное воздействие. Авторы текста отмечают: сигнал от вышек настолько легко блокируется, что он даже не проникает во внутренний слой кожи, а сотовые сети работают с такой малой мощностью, что они значительно ниже безопасного предела радиационного воздействия. Другими словами, нападения вызваны иррациональными страхами, а не фактами.
Но откуда взялась эта теория заговора о связи 5G и раличных заболеваний? Судя по постам в различных социальных сетях, вначале считалось, что этот формат связи вызывает рак, но с началом пандемии рак превратился в коронавирус. Как
На том же Reddit можно найти забавный
Правда, эта теория не поясняет, почему коронавирус зафиксирован даже в тех странах, где нет сети 5G, например, в Иране.
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До этого похожие нападения были зафиксированы в Великобритании.
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