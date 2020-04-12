В Нидерландах стали поджигать вышки 5G

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали , что в нескольких частях Великобритании люди начали поджигать вышки 5G, так как считают их источником коронавируса. Теперь похожие нападения были зафиксированы и в Нидерландах. Об том пишет Engadget со ссылкой на De Telegraaf .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что злоумышленники совершили поджог или саботаж против нескольких вышек сотовой связи в Нидерландах, четыре из которых были запущены только на прошлой неделе. Инциденты, вероятно, были вызваны паникой по поводу 5G, по крайней мере один преступник выдвинул лозунг против новой беспроводной технологии. Полная картина пока неясна, хотя национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) заявил, что это были «различные инциденты».

В Нидерландах протесты проводятся против 5G с тех пор, как в 2019 году было объявлено о планах развертывания этого формата, но, по данным NCTV, «никогда прежде не было актов насилия».

Неизвестно, были ли атаки вызваны утверждениями о связи между 5G и COVID-19 или просто общими опасениями относительно нового стандарта беспроводной связи. Однако в любом случае сейчас нет убедительных доказательств того, что 5G оказывает вредное воздействие. Авторы текста отмечают: сигнал от вышек настолько легко блокируется, что он даже не проникает во внутренний слой кожи, а сотовые сети работают с такой малой мощностью, что они значительно ниже безопасного предела радиационного воздействия. Другими словами, нападения вызваны иррациональными страхами, а не фактами.

Но откуда взялась эта теория заговора о связи 5G и раличных заболеваний? Судя по постам в различных социальных сетях, вначале считалось, что этот формат связи вызывает рак, но с началом пандемии рак превратился в коронавирус. Как пишет один из пользователей Reddit, все дело в том, что частоты 5G «заставляют молекулы кислорода колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду», и поэтому они не могут «связаться с гемоглобином в крови». В этом, по мнению сторонников теории заговора, и кроется причина пандемии нового коронавируса — заразившиеся коронавирусной инфекцией просто страдают от нехватки кислорода в организме.

На том же Reddit можно найти забавный тред , где утверждается, что каждая вспышка эпидемии связана с запуском нового формата связи. Например, в Ухане запустили 5G — и там появился COVID-2019. Свиной грипп в 2009 связали с 4G, SARS в 2003 году — с 3G, а эпидемию испанки 1918 года — с распространением радио.

Правда, эта теория не поясняет, почему коронавирус зафиксирован даже в тех странах, где нет сети 5G, например, в Иране.

Как пишет «Русская служба BBC», в 2014 году ВОЗ заявила , что никакого вреда для здоровья от использования мобильного телефона установлено не было, но вместе с Международным агентством по исследованию рака внесла все радиочастотное излучение в категорию «возможных канцерогенов». В ту же категорию попали маринованные овощи и тальк. При этом, алкоголь и обработанное мясо попали в потенциально более опасную категорию.