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Вратарь «Смолевичей» Фильцов: «Я остаюсь при своем мнении: нужно дождаться улучшения, а потом уже играть»

12.04.2020 11:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Смолевичей» Александр Фильцов поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

— Непривычно играть в футбол, когда никто не играет. Посещаемость матчей и раньше была не самая высокая, а теперь людей на стадионах практически нет. На прошлом матче было 100 человек, в Минске на громадном стадионе — 400. Футбол прежде всего для болельщиков, но трибуны сейчас полностью пустые.

— За себя нет опасений?

— Не думал об этом, если честно. С ребятами обсуждаем эту тему, но это наша работа, и мы ее выполняем. В команде все придерживаемся мер предосторожности: поменьше рукопожатий, обрабатываем руки антисептиками.

— Вы открыто говорили, что чемпионат лучше приостановить. Вас кто-то поддержал в СМИ?

— Не скажу, что рьяно, но на протяжении нескольких дней были высказывания других ребят, что лучше приостановить чемпионат. Я остаюсь при своем мнении: нужно дождаться улучшения, а потом уже играть.

— Эпидемия влияет на повседневную жизнь в городе?

— В Смолевичах — нет. От ребят слышал, что в метро стало очень мало людей, но если посмотреть на улицы, магазины, то такое же скопление, что и всегда. Все открыто — кафе, рестораны. Хотя многие надевают маски, перчатки, повсюду антисептики, и видно, что ими пользуются.

— В России некоторые открыто критикуют уровень чемпионата Беларуси. Например, Вячеслав Колосков назвал его «порнографией». Вас это не задевает?

— Я бы так ответил. Для кого-то местный чемпионат — стартовая площадка. Для тех же молодых ребят, например, в нашей команде средний возраст 22 года. Все парни очень профессиональные, и сейчас, когда лига освещается сильнее, показывают по ТВ только ее, у них есть шанс засветиться. Для тех, кто постарше, кто пытается вернуться после травм и напомнить о себе, это тоже возможность.

Здесь такие же люди, такие же профессионально относящие к своему любимому делу футболисты, так что нужно проявлять уважение, – сказал Фильцов.

Александр Фильцов: «Чемпионат Беларуси нужно приостановить до того времени, когда ситуация улучшится»

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Теги: Минск
 
 
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Вратарь «Смолевичей» Александр Фильцов поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.
 
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