В США впервые в истории объявили о «масштабном бедствии» во всех штатах

Как он отмечает, последним штатом, где был введен данный режим, стал Вайоминг. Президент США Дональд Трамп одобрил эту меру в субботу. Декларация о масштабном бедствии позволяет властям штатов получить средства федерального правительства на борьбу с распространением инфекции.





В публикации констатируется, что указанный режим также действует сейчас в ряде заморских территорий США. В их числе Американские Виргинские Острова, Содружество Северных Марианских островов, Гуам и Пуэрто-Рико.





По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 522 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 20,2 тыс. человек.