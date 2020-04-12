В Беларуси - 2578 инфицированных, умерло 26 человек

По состоянию на 12 апреля в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает в официальном телеграм-канале Минздрав страны.

Проведено более 64 тыс. на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека.

Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.