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В Беларуси - 2578 инфицированных, умерло 26 человек
12.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 12 апреля в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает в официальном телеграм-канале Минздрав страны.
Проведено более 64 тыс. на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.
Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека.
Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией.
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По состоянию на 12 апреля в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в официальном телеграм-канале Минздрав...
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