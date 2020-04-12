ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси коронавирус зарегистрирован у 2,5 тысячи человек. 26 больных умерли

12.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по последним данным, зарегистрировано 2578 случаев COVID-19. Выздоровели 203 человека, умерли 26. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении ведомства. — У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека.
Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 Минздрав связывает с ростом числа проведенных тестов.

— Надо быть готовыми к тому, что количество зарегистрированных случаев COVID-19 будет увеличиваться. Чем больше мы будем тестировать людей, тем, естественно, будет большим выявленное число, — рассказала на брифинге Елена Богдан.

По данным Минздрава, к 12 апреля в Беларуси проведено уже более 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 Минздрав связывает с ростом числа проведенных тестов.
 
Новости дня
Новости
 
В Нидерландах стали поджигать вышки 5G
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика