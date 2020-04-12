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В Беларуси коронавирус зарегистрирован у 2,5 тысячи человек. 26 больных умерли
12.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси, по последним данным, зарегистрировано 2578 случаев COVID-19. Выздоровели 203 человека, умерли 26. Об этом
«Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении ведомства. — У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека.
Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 Минздрав
— Надо быть готовыми к тому, что количество зарегистрированных случаев COVID-19 будет увеличиваться. Чем больше мы будем тестировать людей, тем, естественно, будет большим выявленное число, — рассказала на брифинге Елена Богдан.
По данным Минздрава, к 12 апреля в Беларуси проведено уже более 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.
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Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 Минздрав связывает с ростом числа проведенных тестов.
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