В Беларуси коронавирус зарегистрирован у 2,5 тысячи человек. 26 больных умерли

Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по последним данным, зарегистрировано 2578 случаев COVID-19. Выздоровели 203 человека, умерли 26. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении ведомства. — У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека.

Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 Минздрав связывает с ростом числа проведенных тестов.

— Надо быть готовыми к тому, что количество зарегистрированных случаев COVID-19 будет увеличиваться. Чем больше мы будем тестировать людей, тем, естественно, будет большим выявленное число, — рассказала на брифинге Елена Богдан.

По данным Минздрава, к 12 апреля в Беларуси проведено уже более 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.