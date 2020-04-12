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Звездный футболист "Тоттенхэма" показал, как отметил день рождения на карантине
12.04.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Деле Алли отпраздновал в одиночестве.
Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли показал, как отметил свой день рождения на самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире.
"День рождения на изоляции", - написал футболист в Instagram.
Отметим, что вчера, 11 апреля, Алли исполнилось 24 года.
Напомним, коронавирус начал распространяться зимой в Китае, однако позже заболевшие люди стали появляться по всему миру.
Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.
По данным на утро воскресенья общее количество заболевших коронавирусом составляет более 1,5 млн человек.
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Деле Алли отпраздновал в одиночестве.
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