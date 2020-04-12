Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли показал, как отметил свой день рождения на самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мире.

"День рождения на изоляции", - написал футболист в Instagram.

Отметим, что вчера, 11 апреля, Алли исполнилось 24 года.





Напомним, коронавирус начал распространяться зимой в Китае, однако позже заболевшие люди стали появляться по всему миру.





Из-за пандемии коронавируса были отменены практически все спортивные соревнования, среди которых Евро-2020 по футболу и летняя Олимпиада в Токио.





По данным на утро воскресенья общее количество заболевших коронавирусом составляет более 1,5 млн человек.