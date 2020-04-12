В Сингапуре отмечена вторая волна заражений COVID-19

Как сообщает агентство Associated Press, новые случаи коронавирусной инфекции выявили в том числе в переполненных общежитиях для иностранных рабочих, находящихся на карантине. Список 198 новых подтвержденных случаев был опубликован на сайте министерства здравоохранения Сингапура. Из них, по данным властей, 79 случаев приходятся на общежития иностранных рабочих, 48 — с ними не связаны, а цепочки заражений 71 человека пока не отслежены.





В пятницу в Сингапуре также объявили о седьмом скончавшемся от коронавирусной инфекции пациенте: умерла 86-летняя женщина, числившаяся в списке минздрава как «случай 987», уточняет местная газета Today.





Для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции, 7 апреля власти заявили о введении мер, направленных на «разрыв цепей» заражения. Они будут действовать по меньшей мере до 4 мая, однако носят не такой жесткий характер, как карантин в большинстве стран Европы. Премьер Сингапура попросил жителей не выходить на улицы без необходимости, однако подчеркнул, что магазины, рынки и банки продолжат работу.





В субботу, 11 апреля, власти также закрыли городские пляжи. «В теории мы могли бы оставить их открытыми, если бы люди строго соблюдали дистанцию между собой. Но мы видим, что добиться того, чтобы все следовали правилам, не получается. Поэтому нам необходимы более строгие меры», — объявил представитель министерства национального развития Лоранс Вонг. Он также добавил, что пассажиры общественного транспорта должны будут в обязательном порядке носить маски.





Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Сингапуре еще 23 января. Носителем инфекции был китайский турист, который приехал из Уханя. Через несколько недель коронавирус выявили у туристического гида и продавца магазина, специализирующегося на средствах традиционной китайской медицины. Тогда власти ввели жесткий медицинский контроль и отследили всех, кто мог контактировать с зараженными. Для этого использовали камеры видеонаблюдения и данные, полученные от МВД. Как рассказывает Би-би-си, звонки с требованием самоизолироваться на две недели получали даже те, кто несколько минут находился в одном такси с носителем инфекции. За дачу ложной информации о контакте с человеком, зараженным коронавирусом, выписывали штраф в размере до семи тысяч американских долларов. В феврале распространение коронавируса удалось замедлить.