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Папа римский провел пасхальную службу без прихожан и призвал мир сплотиться на фоне пандемии

12.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выступая на пасхальной службе в Ватикане, папа римский Франциск почтил память жертв пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и пожелал много сил медработникам, сообщает Deutsche Welle.

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 пасхальная служба в Ватикане в воскресенье, 12 апреля, прошла без прихожан. Видеотрансляция богослужения в соборе Святого Петра велась в эфире ряда телеканалов и доступна в интернете. С традиционным посланием Urbi et Orbi («Граду и миру») папа римский Франциск выступил не с балкона собора перед многотысячной толпой, как это обычно проходит, а внутри собора.

Понтифик почтил память жертв пандемии коронавируса, которая, по его словам, подвергла все человечество тяжелому испытанию, и призвал все страны мира к сплоченности. Равнодушие и эгоизм недопустимы, подчеркнул понтифик, отдельно упомянув беженцев, которые находятся в «невыносимых условиях» в лагерях временного размещения в разных странах. Он также пожелал много сил медицинским сотрудникам и другим людям, которые подвержены большому риску заражения коронавирусом.


Понтифик призвал к прощению долгов бедным странам

В речи понтифика также прозвучал призыв в связи с пандемией освободить от долгов самые бедные страна мира, а также смягчить все международные санкции. Он отметил, что страны Евросоюза оказались перед «эпохальной задачей», требующей проявления солидарности и, возможно, поиска новых путей развития.

Наряду с этим папа римский призвал к прекращению огня участников всех конфликтов, в том числе в Сирии, Йемене и Ираке.

Крестный ход на пустой площади в Ватикане

Накануне, в Страстную пятницу, папа римский совершил традиционный крестный ход на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане. Его сопровождали лишь пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана. Обычно Крестный ход проходит у стен Колизея в Риме, ежегодно в нем принимают участие тысячи паломников со всего мира.

27 марта понтифик прочитал послание «Граду и миру», которое, как правило, приурочено к главным католическим праздникам Рождеству и Пасхе, на пустой площади Святого Петра, помолившись при этом о завершении пандемии коронавируса.
 
 
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Выступая на пасхальной службе в Ватикане, папа римский Франциск почтил память жертв пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и пожелал много сил медработникам, сообщает Deutsche...
 
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