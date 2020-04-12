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Премьер-министра Великобритании выписали из больницы

12.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Премьер-министра Великобритании выписали из больницы

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. 

Такое заявление распространил официальный представитель канцелярии премьер-министра, сообщает BBC.

Сейчас британский премьер восстанавливается в загородной резиденции: врачи не рекомендуют ему возвращаться к работе сразу.

Борис Джонсон выразил благодарность персоналу лондонской больницы Сент-Томас за помощь, которую ему оказали.

О заражении коронавирусом главы британского правительства стало известно 27 марта. Еще некоторое время он продолжал работать в самоизоляции. В видеообращении 3 апреля он признался, что у него повысилась температура. Затем состояние Бориса Джонсона ухудшилось, в канцелярии премьера сообщили, что он находится в реанимации. После стандартного кислородного лечения политика перевели в обычную палату.

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он лечился от коронавируса.  Такое заявление распространил официальный представитель...
 
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