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Белорусская пропаганда перещеголяла саму себя
12.04.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Журналист СТВ уверяет: «Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо маской».
Корреспондент СТВ Григорий Азаренок рассказывает телезрителям о том, что коронавирус – это биологическое оружие, и объясняет, кому оно выгодно. Сюжет завершается хвалебной речью в адрес Александра Лукашенко, пишет
«За Беларусью сейчас следят во всем мире и завидуют, – заявил Азаренок. –Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. Впереди юбилей победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию!»
Сюжет вирусно разлетелся по соцсетям. Судя по реакции пользователей, пропаганда вызвала обратный эффект.
Кстати, в Туркменистане слово «коронавирус» запрещено. Государственное телевидение выпускает в эфир видеоролики по противодействию «неназванному заболеванию». Как сообщало
Северокорейские государственные СМИ, напротив, все чаще рассказывают о пандемии коронавируса, пишет
Фото REUTERS/Heo Ran
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Журналист СТВ уверяет: «Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо маской».
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