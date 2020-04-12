﻿ Белорусская пропаганда перещеголяла саму себя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусская пропаганда перещеголяла саму себя

12.04.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Журналист СТВ уверяет: «Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо маской».

Корреспондент СТВ Григорий Азаренок рассказывает телезрителям о том, что коронавирус – это биологическое оружие, и объясняет, кому оно выгодно. Сюжет завершается хвалебной речью в адрес Александра Лукашенко, пишет "Солидарность".


«За Беларусью сейчас следят во всем мире и завидуют, – заявил Азаренок.  –Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. Впереди юбилей победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию!»

Сюжет вирусно разлетелся по соцсетям. Судя по реакции пользователей, пропаганда вызвала обратный эффект.


Кстати, в Туркменистане слово «коронавирус» запрещено. Государственное телевидение выпускает в эфир видеоролики по противодействию «неназванному заболеванию». Как сообщало Радио Азатлык, в них советуют окуривать помещения могильником, употреблять лапшу с перцем и пить чаи из растений по рецептам из книги президента Бердымухамедова.



Северокорейские государственные СМИ, напротив, все чаще рассказывают о пандемии коронавируса, пишет dw.com. Цель пропаганды в данном случае – показать, какие усилия прилагают власти, чтобы не допустить эпидемии SARS-CoV-2 в КНДР.


Фото REUTERS/Heo Ran
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист СТВ уверяет: «Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо маской».
 
Новости дня
Новости
 
Молитва онлайн, службы в прямом эфире: верующие по всему миру – в условиях самоизоляции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика