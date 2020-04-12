Белорусская пропаганда перещеголяла саму себя

Корреспондент СТВ Григорий Азаренок рассказывает телезрителям о том, что коронавирус – это биологическое оружие, и объясняет, кому оно выгодно. Сюжет завершается хвалебной речью в адрес Александра Лукашенко, пишет

«За Беларусью сейчас следят во всем мире и завидуют, – заявил Азаренок. –Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. Впереди юбилей победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию!»





Сюжет вирусно разлетелся по соцсетям. Судя по реакции пользователей, пропаганда вызвала обратный эффект.









Радио Азатлык , в них советуют окуривать помещения могильником, употреблять лапшу с перцем и пить чаи из растений по рецептам из книги президента Бердымухамедова. Кстати, в Туркменистане слово «коронавирус» запрещено. Государственное телевидение выпускает в эфир видеоролики по противодействию «неназванному заболеванию». Как сообщало, в них советуют окуривать помещения могильником, употреблять лапшу с перцем и пить чаи из растений по рецептам из книги президента Бердымухамедова.











