Молитва онлайн, службы в прямом эфире: верующие по всему миру – в условиях самоизоляции

Источник материала: ОНТ

Молитва в этом году онлайн стала уже нормой. В более чем 90% стран, поддерживающих условия самоизоляции, в самые святые выходные христианского календаря службы транслировались в прямом эфире.

Карантин в одной из самых верующих стран Европы и сильнее всего пострадавшей от коронавируса – Италии – заставил в Пасху задуматься о главном. Путешествия отменены, нельзя устроить пикник в парке и встретится с близкими. Папа Римский в пасхальной проповеди назвал эту эпидемию «самыми темными временами». При этом рейтинг печальной статистики по количеству смертей от коронавируса уже не в Европе - у США. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Соединённые Штаты Америки стали первой страной в мире, где за сутки от COVID-19 скончалось более 2000 человек. Федеральные власти впервые в истории страны приняли решение одобрить декларацию о «масштабном бедствии» одновременно во всех американских штатах.

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