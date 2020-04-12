ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молитва онлайн, службы в прямом эфире: верующие по всему миру – в условиях самоизоляции

12.04.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Молитва онлайн, службы в прямом эфире: верующие по всему миру – в условиях самоизоляции

Молитва в этом году онлайн стала уже нормой. В более чем 90% стран, поддерживающих условия самоизоляции, в самые святые выходные христианского календаря службы транслировались в прямом эфире.

Карантин в одной из самых верующих стран Европы и сильнее всего пострадавшей от коронавируса – Италии – заставил в Пасху задуматься о главном. Путешествия отменены, нельзя устроить пикник в парке и встретится с близкими. Папа Римский в пасхальной проповеди назвал эту эпидемию «самыми темными временами». При этом рейтинг печальной статистики по количеству смертей от коронавируса уже не в Европе - у США. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Соединённые Штаты Америки стали первой страной в мире, где за сутки от COVID-19 скончалось более 2000 человек.  Федеральные власти впервые в истории страны приняли решение одобрить декларацию о «масштабном бедствии» одновременно во всех американских штатах.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молитва в этом году онлайн стала уже нормой. В более чем 90% стран, поддерживающих условия самоизоляции, в самые святые выходные христианского календаря службы...
 
Новости дня
Новости
 
Бориса Джонсона выписали из больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика