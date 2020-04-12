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Верующие из деревни под Добрушем спорят в суде с епархией за чудотворную икону «Скоропослушницы»

12.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После кражи старинной иконы из сельского храма её отдали в Гомельскую епархию, а не в приход – верующие возмущены.

Верующие из деревни под Добрушем спорят в суде с епархией за чудотворную икону «Скоропослушницы»
Потерпевшей от кражи признали 87-летнюю Анну Даниловну. Фото: Павел Мицкевич
Предпасхальные дни верующим из небольшой деревни в Добрушском районе омрачает не только коронавирус. В медицинских масках бабушки из этой деревни приехали в город на суд. Полгода назад из сельского православного храма украли старинные иконы – Николая Чудотворца и Матери Божьей «Скоропослушницы».

Верующих не очень интересует приговор вору, которого поймали и сейчас судят, а то, кому суд решит отдать иконы. Это на необычном процессе сейчас и решается. За решеткой споры выслушивает вор, а в зале суда – сельские бабушки, молодые прихожане, местный священник и юрисконсульт Гомельской епархии БПЦ.


«ПРИЕХАЛИ БРИТОГОЛОВЫЕ – НАШИМ ХЛОПЦАМ ПРИШЛОСЬ УБЕГАТЬ»

Верующие из деревни Дубровка возмутились тем, что правоохранители передали иконы Гомельской епархии БПЦ, а не приходу. И рассказали в суде историю противостояния за одну, особенно ценную, чудотворную икону Матери Божьей «Скоропослушницы».



Несколько лет назад священнослужители приехали в деревню и заметили эту икону – сказали, что она очень ценная и написана на Афоне в 1901 году.

– Говорят, надо ее срочно убрать, пока в храме нету решеток на окнах. Спрятали у меня в хате, – дает показания в суде бывшая староста храма. – Потом епископ с монашками приехали и попросили дать им «Скоропослушницу» на время в Корму, где монастырь строили. Просили на две недели. Собрали местных людей и они разрешили. Прошло две недели, приехали мы забирать икону, а нам говорят: куда вам отдать – в ваш сарай? Так и не отдали. А на меня уже люди стали косо смотреть – начали говорить, что я продала икону, поделила деньги с епископом и квартиру дочке купила…

Тогда женщина снова отправилась в Корму. Говорит, что благословения от епископа на то, чтобы забрать икону, не получила, а лишь слова: «Бог в помощь».

– А икону уже прикрутили там шурупами – как забрать? Попросила наших хлопцев – они взяли отвертки и поехали. А монашки все молятся и не заканчивают – не дают забрать икону. Хлопцы все ждут-ждут, и тут подъезжает крутая машина на черниговских номерах с бритоголовыми. Те к нашим хлопцам – что, мол, вам надо? Нашим пришлось убегать – продолжает бывшая староста.

По округе все больше стали ходить разговоры о том, как епархия забрала себе икону сельчан. Молва дошла аж до Киева, говорят жители Дубровки. И только тогда из Кормы им позвонили и сказали приезжать за «Скоропослушницей».

– Она даже отемнела, когда в Корме была! А к нам вернулась – снова стала светлой! – утверждают сельчане.


«ОТПУСТИТЕ ВОРА – БУДЕМ ЗА НЕГО МОЛИТЬСЯ!»

Так она оказалась снова в Дубровке. Пока осенью прошлого года в деревню не нагрянул московский предприниматель. Бизнес у него был не чистый – молодой человек занимался раритетом и торговал крадеными иконами, которые сам же и похищал. В Дубровке он снял со стены Николая Чудотворца и «Скоропослушницу», спрятал их на кладбище. А потом вызвал туда такси. Водитель заподозрил неладное и приехал на кладбище с оперативниками. Так вора и задержали.

Прокурор запросил для парня три с половиной года лишения свободы. Иконы он считает нужным оставить епархии, а сельчане, если хотят, пусть потом обращаются в суд с гражданским иском. Юрисконсульт епархии согласилась с позицией прокурора, а сельские бабушки в один голос обратились к судье:

– Хоть сейчас его отпустите – мы не против. У него жена беременная. Мы будем молиться за него! Нам лишь бы иконы вернули!

ИКОНА СТАЛА МИРОТОЧИТЬ В ПОГРЕБЕ КОММУНИСТА

Откуда и как такая ценная икона появилась в маленькой Дубровке – загадка. Есть лишь несколько легенд. По одной из них, афонская «Скоропослушница» была в старом храме – в деревню привезли икону монахи. В 1950-х годах храм разгромили большевики, и образ Матери Божией, написанный на дереве, один из коммунистов приспособил у себя в погребе в качестве перегородки. Но вдруг Богородица стала мироточить – то и дело на лике Богородицы появлялись маслянистые пятна. Коммунист испугался и ни то отдал, ни то продал икону верующей женщине. С тех пор «Скоропослушница» и стала ходить по домам.

У иконы молились не только местные, но и многие приезжие – пошла молва, что икона чудотворная. И тогда в 90-х, после падения СССР, в деревне из старой школы построили храм – чтобы проводить литургии в отдельном здании, и чтобы было больше места для молитвы возле иконы.

Так вот, нынешние прихожане утверждают, что эта икона принадлежит 87-летней Анне Даниловне Дробышевой. К такому же выводу пришло и следствие, поскольку во время расследования епархия не предоставила документов, подтверждающих права на икону.

Бабушке «Скоропослушница» досталась по наследству от ее матери. Именно Анна Даниловна принесла «Скоропослушницу» для молитвы в храм, построенный в деревне, но не дарила икону епархии, подтвердила в суде бывший председатель сельсовета.

– Церковь в Дубровке построили на пожертвования людей и без поддержки епархии. А сейчас наши иконы передали в епархию, а не отдали владельцам, – написали жители деревни в коллективном обращении.

– Принесла и сказала: «Гляди, береги ее!» – дает показания в суде бывшая староста храма. – Никаких бумаг не оформляли.



«СКОРОПОСЛУШНИЦА» ВЫТАЩИЛА С ТОГО СВЕТА

Против позиции прихожан выступает юрисконсульт епархии Леся Чирва. Она хотела, чтобы суд вообще исключил Анну Дробышеву из числа потерпевших от кражи:

– В приходе была опись церковного имущества – это доказательство того, что данные иконы принадлежат религиозной общине, и местные люди подписывали эту опись. Икону в 1905 году подарили селу, поэтому она принадлежит церкви, а не частным лицам.

Сгорбленные бабушки удивленно, искоса смотрят на юрисконсульта, стройную городскую блондинку, а та продолжает:

– Люди эти иконы растаскивали по домам в то время, когда церкви громили, и это по-прежнему церковное имущество!

– А где вы были, когда мы хранили иконы во время гонений! – возмущаются бабушки.

Судья едва успокаивает сельчан. Одну бабушку, все-таки, приходится выдворить из зала.

Суд дал слово и настоятелю в Дубровке. Священник сказал, что ничего не может пояснить и занимает нейтральную позицию:

– Когда я принимал приход, не знал обо всех этих нюансах. Для меня все это ново.

Люди благодарны батюшке за его позицию. Говорят, что на такого священника молиться надо. Настоятель подтверждает, что сейчас в храме есть все меры, чтобы не допустить новую кражу:

– Стоят решетки, установили сигнализацию, видеонаблюдение.

Приговор вынесут на этой неделе. Сельчане печалятся, что их «Скоропослушницу» не вернут в Дубровку. И рассказывают, что через эту икону Господь не раз творил чудеса: помогал решить семейные проблемы, исцелял от болезней. А хозяйку, Анну Даниловну, вытащил с того света, когда она умирала:

– Врачи говорили: все, прощайтесь с ней. А бабушка тихонько шептала: «Скоропослушница», помоги»! И выжила. Но даже тогда врачи говорили, что бабушке осталось недолго жить. А сколько лет уже прошло – и на своих ногах ходит!

В епархии тоже утверждают, что от «Скоропослушницы» совершались чудеса, в частности, исцеления от тяжелых болезней.
 
 
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После кражи старинной иконы из сельского храма её отдали в Гомельскую епархию, а не в приход – верующие возмущены.
 
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