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Коронавирус. Актуально о ситуации в мире и Республике Беларусь
12.04.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
Мир продолжает бороться с COVID-19Зарегистрировано свыше 1 миллиона 700 тысяч случаев заражения, выздоровели более 400 тысяч человек, более 108 тысяч умерли. Больше всего людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в США. На 2-м месте - Испания. На 3-м - Италия.
Скандинавские страны пока лучше всех справляются с ситуациейВ Дании приняли решение ослабить карантин. В Норвегии заболеваемость упала практически в 6 раз по сравнению с концом марта.
В свете улучшения эпидемиологической ситуации и ряд других европейских стран «откатывают» ограничения. В Австрии уже с 14 апреля смогут возобновить работу небольшие магазины. Лихтенштейн к концу апреля может начать снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса. В Чехии все большему числу магазинов постепенно разрешают возобновить торговлю.
По последним данным, в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции
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Мир продолжает бороться с COVID-19 Зарегистрировано свыше 1 миллиона 700 тысяч случаев заражения, выздоровели более 400 тысяч человек, более 108 тысяч умерли. Больше всего...
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