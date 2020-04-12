Источник материала: БT

Мир продолжает бороться с COVID-19

Скандинавские страны пока лучше всех справляются с ситуацией

По последним данным, в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коронавирус. Актуально о ситуации в мире и Республике Беларусь Мир продолжает бороться с COVID-19 Зарегистрировано свыше 1 миллиона 700 тысяч случаев заражения, выздоровели более 400 тысяч человек, более 108 тысяч умерли. Больше всего...

Зарегистрировано свыше 1 миллиона 700 тысяч случаев заражения, выздоровели более 400 тысяч человек, более 108 тысяч умерли. Больше всего людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в США. На 2-м месте - Испания. На 3-м - Италия.В Дании приняли решение ослабить карантин. В Норвегии заболеваемость упала практически в 6 раз по сравнению с концом марта.В свете улучшения эпидемиологической ситуации и ряд других европейских стран «откатывают» ограничения. В Австрии уже с 14 апреля смогут возобновить работу небольшие магазины. Лихтенштейн к концу апреля может начать снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса. В Чехии все большему числу магазинов постепенно разрешают возобновить торговлю.. 50 пациентов на данный момент нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Если говорить о тех, кто поборол коронавирусную инфекцию, таких уже 203 человека. За весь период эпидемии COVID-19 зафиксировано 26 смертей. В основном это пациенты с многочисленными хроническими заболеваниями. Увеличение числа инфицированных, сообщает Минздрав, поступательное и контролируемое.