Пульмонолог из Витебска: понимая ситуацию, я консультирую больных несмотря на то, что нахожусь в группе риска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Станислав Викторович Огризко – один из сотен белорусских медиков, которые личной безопасности – возможности работать в условиях, где вероятность контакта с инфицированными COVID-19 ниже – добровольно предпочли остаться там, где их опыт необходим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О миссии ВОЗ, заболевших медиках и средствах защиты. Елена Богдан о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Сегодня доктор лечит больных, в том числе и с коронавирусом, в Витебской областной больнице.





Станислав Огризко, врач-пульмонолог Витебской областной клинической больницы:

Понимая трудную ситуацию, в которой мы все оказались по коронавирусной инфекции, я консультирую больных, смотрю больных, провожу лечение. Несмотря на то, что нахожусь в группе риска.