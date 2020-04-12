|
Пульмонолог из Витебска: понимая ситуацию, я консультирую больных несмотря на то, что нахожусь в группе риска
12.04.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Станислав Викторович Огризко – один из сотен белорусских медиков, которые личной безопасности – возможности работать в условиях, где вероятность контакта с инфицированными COVID-19 ниже – добровольно предпочли остаться там, где их опыт необходим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сегодня доктор лечит больных, в том числе и с коронавирусом, в Витебской областной больнице.
Станислав Огризко, врач-пульмонолог Витебской областной клинической больницы:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пульмонолог из Витебска: понимая ситуацию, я консультирую больных несмотря на то, что нахожусь в группе риска
Новости Беларуси. Станислав Викторович Огризко – один из сотен белорусских медиков, которые личной безопасности – возможности работать в условиях, где...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)