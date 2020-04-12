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Пульмонолог из Витебска: понимая ситуацию, я консультирую больных несмотря на то, что нахожусь в группе риска

12.04.2020 21:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Станислав Викторович Огризко – один из сотен белорусских медиков, которые личной безопасности – возможности работать в условиях, где вероятность контакта с инфицированными COVID-19 ниже – добровольно предпочли остаться там, где их опыт необходим, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Сегодня доктор лечит больных, в том числе и с коронавирусом, в Витебской областной больнице.

Пульмонолог из Витебска: понимая ситуацию, я консультирую больных несмотря на то, что нахожусь в группе риска

Станислав Огризко, врач-пульмонолог Витебской областной клинической больницы:
Понимая трудную ситуацию, в которой мы все оказались по коронавирусной инфекции, я консультирую больных, смотрю больных, провожу лечение. Несмотря на то, что нахожусь в группе риска.

Люди в материале: Станислав Огризко, Алена Сырова

 
 
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Новости Беларуси. Станислав Викторович Огризко – один из сотен белорусских медиков, которые личной безопасности – возможности работать в условиях, где...
 
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