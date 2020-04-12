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Из первых уст. Истории тех, кто победил коронавирус

12.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня много говорили о медиках, но еще ни разу не показывали тех, кто не только слышал о COVID-19 из уст журналистов, но и лично от врача. Да уж, на фоне мировой шумихи и паники вокруг этой болезни, положительный результат теста, согласитесь, так себе приятная новость. И все же, узнать из первых уст, каково это, отправилась наша съемочная группа. Спортсмен, который лишился любимого занятия почти на месяц, или IT-специалист, что ни дня не оставалась без работы даже находясь в больнице.

Из первых уст. Истории тех, кто победил коронавирус

И поскольку тема носит достаточно личный характер для каждого, при подготовке материала корреспондент Никита Дементьев поставил себе задачу, чтобы герои сами рассказали о том, как болезнь повлияла на их жизнь, как развлекались в закрытых палатах, ну и, конечно, какова она - жизнь после коронавируса? (видео).
 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня много говорили о медиках, но еще ни разу не показывали тех, кто не только слышал о COVID-19 из уст журналистов, но и лично от врача. Да уж, на фоне мировой шумихи и...
 
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