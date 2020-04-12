Из первых уст. Истории тех, кто победил коронавирус

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Сегодня много говорили о медиках, но еще ни разу не показывали тех, кто не только слышал о COVID-19 из уст журналистов, но и лично от врача. Да уж, на фоне мировой шумихи и...