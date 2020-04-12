|
Из первых уст. Истории тех, кто победил коронавирус
12.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня много говорили о медиках, но еще ни разу не показывали тех, кто не только слышал о COVID-19 из уст журналистов, но и лично от врача. Да уж, на фоне мировой шумихи и паники вокруг этой болезни, положительный результат теста, согласитесь, так себе приятная новость. И все же, узнать из первых уст, каково это, отправилась наша съемочная группа. Спортсмен, который лишился любимого занятия почти на месяц, или IT-специалист, что ни дня не оставалась без работы даже находясь в больнице.
И поскольку тема носит достаточно личный характер для каждого, при подготовке материала корреспондент Никита Дементьев поставил себе задачу, чтобы герои сами рассказали о том, как болезнь повлияла на их жизнь, как развлекались в закрытых палатах, ну и, конечно, какова она - жизнь после коронавируса? (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня много говорили о медиках, но еще ни разу не показывали тех, кто не только слышал о COVID-19 из уст журналистов, но и лично от врача. Да уж, на фоне мировой шумихи и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)