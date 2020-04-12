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Инфодемия сегодня мутирует и распространяется быстрее коронавируса

12.04.2020 22:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Проблематика фейковых новостей, которые поднимали уже не один год, обострилась донельзя - люди, напуганные "новостями", сидят в ожидании чуть ли не апокалипсиса. Все это, конечно, как правило, мягко говоря, преувеличение и бизнес - ничего личного. 
В погоне за просмотрами, лайками порой происходит нечто невообразимое. Что заставляет задуматься, а может, ученые действительно правы, когда говорят о том, что пандемия отбросит человеческую цивилизацию на десятки лет назад. Наш политический обозреватель Алексей Волков почитал и послушал, о чем говорят. 

Российский коллега из "Коммерсанта" Андрей Колесников одну из статей про коронавирус назвал так "Вирус бы делать из этих людей". Может и немного грубовато, но, кажется, лучшей квинтэссенции нарастающему безумию и не придумаешь. 
И вот уж действительно в прямом смысле самая яркая новость недели. 
В Британии сожгли 20 5G-вышек. 5-G – это новое поколение мобильной связи. "Плохо ловило, -  спросите вы, - или оператор жадный завысил стоимость тарифов?" 
Нет, потому что коронавирус - гладиолус, уже видимо, не актуален. В интернете пустили слух, что через эти волны уничтожается иммунитет. Как, не уточнили, но вот так горело примерно в пяти городах, может и больше.
Правительство Великобритании, все-таки джентльмены от природы, отреагировали так: "Встретимся с представителями соцсетей, дабы обсудить борьбу с фейками". Кстати, со связью, теперь в этих районах стало заметно хуже - кто будет восстанавливать, чтобы снова сожгли, правильно?
Впрочем, жгут или отжигают и в Беларуси. Или про Беларусь. Вот коллеги из Deutsche Welle  поделились рецептом борьбы с коронавирусом.
Трудности перевода как они есть: сливочное масло из уст Президента, видимо, коллеги, перевели на белорусский как сметанковое – правильно, а вот немцы не поняли - и получилось, что получилось. Но это так - все ошибаются. Куда интереснее дальше. 
В репортаже Deutsche Welle  рассказали о белорусском блогере, которая пошла проверить сына на коронавирус - он ездил в Италию. Сугубо правильное решение. 
Частный деятель - оценка автора – устроила скандал. И без того люди на панике и просто уставшие врачи вызвали милицию. Понять можно - все на нервах. Вот вы бы хотели, сидя в очереди и думая о своем потенциальном диагнозе, отбиваться от назойливого блогера,  тем более, все помним, что было в Новополоцке, не думаю. Но зрителям и подписчикам нужна драма… и уголовное дело. 
А вот что было. Штраф 810 рублей. Уголовное дело было раньше. И к походу не имеет ровно никакого отношения. 
Кстати, о походах. Призывы на карантин звучат в СМИ все чаще. А когда заболеваемость пошла вверх, призывы стали еще громче. Статьи о том, что мы все умрем, приобрели голливудский размах.
Разрешено ли военным стрелять? Или толпы омоновцев на улицах. Чрезвычайное положение, словно, из фильма про апокалипсис.
А ведь разве это не нагнетание и вот та самая паника? После таких материалов лично мне не хочется выходить из комнаты и совершать ошибку. 
Как не хочется и коллегам из "Радио Свободы", но получается. "Лукашенко про COVID-19". И две цитаты на экране. Все бы хорошо, но фраза про пик относилась не к коронавирусу, а сезонным заболеваниям.
Много споров и про телеграмм-каналы. То, что тема номер один – это способ хайпить и зарабатывать подписчиков, а значит, деньги - уже понятно. Но вот небольшое мнение эксперта.
Перед следующим заголовком задайте себе вопрос: "Обрабатывали у Вас подъезд или нет? Если да, то наверняка, по мнению коллег, к вам приезжала съемочная группа БТ. Столько журналистов и камер у АТН  нет. И смешно, и грустно - и фейк. 
А закончить хочется на моральной совести человечества - котиках. В пример одна статья, но их множество. Еще в Китае пошел слух, что домашние животные - самый страшный разносчик COVID-19. Ученые опровергли, но волну не остановить. 
Подхватили и другие страны. В итоге десятки, если не сотни тысяч питомцев остались на улице. Некоторые выкидывают, потому что нет денег на содержание - карантин же. Не обижайте котиков - это главное правило интернета. А главное правило борьбы с пандемией - здравый смысл. 
Наша клиповость мышления - такое уж время скоростное - падкое на яркие фразы и заголовки. Но, к сожалению, не на суть. Будем мониторить дальше и верить по классике, что разум победит. 

 
Теги: Новости
 
 
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Проблематика фейковых новостей, которые поднимали уже не один год, обострилась донельзя - люди, напуганные "новостями", сидят в ожидании чуть ли не апокалипсиса. Все...
 
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