Источник материала: Новости Волковыска

11 апреля эксперты миссии Европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения поделились итоговыми рекомендациями по необходимым мерам для противодействия распространению COVID-19 в Беларуси.

Мы собрали для вас основные пункты, озвученные миссией:

Тестирование людей с подозрением на COVID-19, отслеживание их контактов и изоляция больных является краеугольным камнем ответа на COVID-19.

Беларусь вступила в новую стадию распространения вируса, которая характеризуется передачей вируса внутри общества. Необходимы новые шаги, направленные на введение мер по увеличению физического дистанцирования.

Что включают в себя эти меры?

откладывание общественных мероприятий;

карантин людей, вступивших в контакт с пациентами, у которых был подтвержден вирус + людей, вероятно имевших шанс заражения вирусом;

внедрение вариантов удаленной работы, дистанционного обучения; сокращение передвижений, особенно для людей из группы риска.

Физическая дистанция — это не социальная изоляция, и людей нужно поддерживать с помощью качественного информирования о рисках и мерах защиты. Это должно сопровождаться оказанием основных медико-санитарных услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся.

Мы должны быть готовы к продолжению мероприятий по реагированию на вспышки в течение следующих 12-18 месяцев. Действия, предпринятые в Беларуси, окажут влияние на всю Европу и весь мир - этот вирус объединил нас всех.