11 апреля эксперты миссии Европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения
Мы собрали для вас основные пункты, озвученные миссией:
Тестирование людей с подозрением на COVID-19, отслеживание их контактов и изоляция больных является краеугольным камнем ответа на COVID-19.
Беларусь вступила в новую стадию распространения вируса, которая характеризуется передачей вируса внутри общества. Необходимы новые шаги, направленные на введение мер по увеличению физического дистанцирования.
Что включают в себя эти меры?
откладывание общественных мероприятий;
карантин людей, вступивших в контакт с пациентами, у которых был подтвержден вирус + людей, вероятно имевших шанс заражения вирусом;
внедрение вариантов удаленной работы, дистанционного обучения; сокращение передвижений, особенно для людей из группы риска.
Физическая дистанция — это не социальная изоляция, и людей нужно поддерживать с помощью качественного информирования о рисках и мерах защиты. Это должно сопровождаться оказанием основных медико-санитарных услуг и социально-экономической поддержки нуждающимся.
Мы должны быть готовы к продолжению мероприятий по реагированию на вспышки в течение следующих 12-18 месяцев. Действия, предпринятые в Беларуси, окажут влияние на всю Европу и весь мир - этот вирус объединил нас всех.