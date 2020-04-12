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«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом
12.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К развитию событий персонал столичной «шестерки» – от врачей до буфетчиц – начали готовить еще в феврале, когда COVID был только на подступах к Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Мария Журович, заведующая отделением пульмонологии, рассказывает: тогда отработали буквально каждое движение. Сегодня это здорово помогает.
Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:
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«Где грязная зона, где условно чистая». Как персонал минской «шестёрки» готовили к борьбе с коронавирусом
Новости Беларуси. К развитию событий персонал столичной «шестерки» – от врачей до буфетчиц – начали готовить еще в феврале, когда COVID был только на подступах к...
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