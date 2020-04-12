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Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса
12.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Опыт Южной Кореи признан одним из самых удачных: в 50-миллионной стране всего 10,5 тысяч случаев заражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Южной Корее:
Там, где это возможно, используются такие формы, как дистанционное обучение, дистанционная работа. Правительству Кореи пока удалось избежать применения жестких карантинных мер и несколько смягчить последствия вируса для экономики и торговли.
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Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса
Опыт Южной Кореи признан одним из самых удачных: в 50-миллионной стране всего 10,5 тысяч случаев заражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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