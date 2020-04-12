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Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса

12.04.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Опыт Южной Кореи признан одним из самых удачных: в 50-миллионной стране всего 10,5 тысяч случаев заражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса

Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Южной Корее:
Основные методы, которые применяются для борьбы с коронавирусом, это массовое тестирование населения, а также отслеживание их контактов и изоляция лиц, которые имели тесное общение с инфицированными. Это делается при помощи применения информационных технологий.

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Там, где это возможно, используются такие формы, как дистанционное обучение, дистанционная работа. Правительству Кореи пока удалось избежать применения жестких карантинных мер и несколько смягчить последствия вируса для экономики и торговли.

Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса

Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса

Массовое тестирование и отслеживание контактов. Как в Южной Корее сдерживают распространение коронавируса

Люди в материале: Андрей Попков, Алена Сырова

 
 
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Опыт Южной Кореи признан одним из самых удачных: в 50-миллионной стране всего 10,5 тысяч случаев заражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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