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Сознательное поведение населения в условиях COVID-19 позволит избежать более жестких мер - Караник
13.04.2020 06:14 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В случае сознательного поведения населения в условиях COVID-19 более жесткие меры реагирования не потребуются, заявил министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала
В Беларуси в борьбе с коронавирусом задействована развитая санитарная служба, имеется резерв коек. Вместе с тем, по словам Владимира Караника, не менее важно сознательное поведение населения. В этом случаем необходимости в более жестких мерах может и не быть. Она возникает тогда, когда система здравоохранения начинает перегружаться. Но на сегодня здравоохранение справляется с потоком пациентов, не загружены даже те койки, которые специально выделены для этого.
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В случае сознательного поведения населения в условиях COVID-19 более жесткие меры реагирования не потребуются, заявил министр здравоохранения Владимир Караник в...
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