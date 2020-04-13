Сознательное поведение населения в условиях COVID-19 позволит избежать более жестких мер - Караник

Источник материала: Виртуальный Брест

В случае сознательного поведения населения в условиях COVID-19 более жесткие меры реагирования не потребуются, заявил министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.





В Беларуси в борьбе с коронавирусом задействована развитая санитарная служба, имеется резерв коек. Вместе с тем, по словам Владимира Караника, не менее важно сознательное поведение населения. В этом случаем необходимости в более жестких мерах может и не быть. Она возникает тогда, когда система здравоохранения начинает перегружаться. Но на сегодня здравоохранение справляется с потоком пациентов, не загружены даже те койки, которые специально выделены для этого.