Названа опасность неправильного ношения медицинских масок

Источник материала: ОНТ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила об опасности неправильного ношения медицинских масок. Об этом она рассказала в эфире передачи «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

По словам представителя ВОЗ, если человек носит медицинскую маску и при этом не соблюдает другие меры предосторожности во время распространения коронавируса, например, дезинфекцию рук и социальную дистанцию, то риск заражения возрастает.

«Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение», – пояснила она.

Эксперт напомнила, что маска должна быть сухой, иначе возникает риск для человека самому стать источником инфекции.

Представитель ВОЗ также уточнила, что здоровым людям стоит носить маски, при этом нужно выполнять определенные условия. Так, если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, тогда ему нужна маска. В то же время самый эффективный способ защиты от коронавируса – это дистанция.

«Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», – рассказала эксперт.

Ранее в ВОЗ дали рекомендации, как правильно носить медицинские маски . По словам специалистов организации, маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать нос. Неправильно надетая маска не только не защитит от вируса, но наоборот повысит риск, усыпив бдительность человека (он будет думать, что защищен, а на самом деле это не так).

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