Только с острой болью. В Бресте до окончания эпидемии не будут оказывать плановую стоматологическую помощь

Источник материала: Tut.by

С 13 апреля все стоматологические клиники и центры города начинают работать по «коронавирусным» правилам, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прекращается оказание плановой стоматологической помощи, остается только помощь «по неотложным показаниям». Это, например, острая боль, пульпит или периодонтит, уточнил главврач областной стоматологической поликлиники Андрей Шейда. По его словам, в возглавляемой им поликлинике на улице Пушкинской, за которой закреплено население Ленинского района Бреста, остаются работать дежурный хирург и два терапевта. Приостанавливаются все услуги по протезированию, фронтальные рентгеновские снимки делаться тоже не будут, только панорамные, при которых не происходит вторжения в ротовую полость пациента.

В целом помощь будет оказываться, но если у вас кариес без острой боли, то придется потерпеть, призывает главврач. Врачи-стоматологи — в одной из групп риска, так как напрямую имеют контакт с дыханием и ротовой полостью пациента. Часть персонала областной стоматполиклиники уходит в отпуск.

Те же меры, по словам А. Шейды, касаются всех государственных клиник и кабинетов, включая детскую стоматологию.

Частники тоже обязаны следовать приказам Минздрава, но продолжать ли работу или уйти «на каникулы», принимают решение владельцы кабинета. В любом случае они имеют право оказывать только неотложную или экстренную помощь. Об отбеливании зубов, винирах и протезировании надо забыть до окончания эпидемии.

По словам руководителя частного стоматологического предприятия «Лайк Дент» Ярослава Козули, мысли о том, чтобы на время закрыть стоматкабинет, его лично не посещают.

«Во-первых, за аренду помещения необходимо будет рассчитываться, и об уменьшении ее стоимости никто не говорит. А во-вторых, зарплату сотрудникам нужно будет выплачивать, о какой-то компенсации от государства за вынужденный „простой“ тоже речи не идет. Но мы, как врачи, понимаем всю сложность сложившейся эпидемиологической ситуации и придерживаться рекомендаций Минздрава будем. Правда, хотелось бы больше конкретики в постановлениях ведомства, что можно, а чего категорически нельзя делать. Время работы кабинета мы оставляем прежним, будет работать дежурный врач, принимать пациентов с острой болью. Интервал между приемом пациентов увеличили и, безусловно, более пристальное внимание будем уделять санитарии, дезобработке и индивидуальной защите пациентов и сотрудников кабинета».