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12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест

13.04.2020 11:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дезинфекция проезжей части, остановок, лавочек и поручней. В Минске городские службы работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест


Этим занимаются 12 организаций во главе с «Горремавтодором» преимущественно в ночное время – с часа ночи до пяти утра. Общая площадь обрабатываемой территории – 23 миллиона квадратных метров. 

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12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест

Алексей Каталов, старший мастер Управления «Центр» предприятия «Горремавтодор»:
Скамеек обрабатывается 2 224 штуки, остановочных навесов 1894, поручней приблизительная длина 2,5 километра.

12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест

Сергей Козыревич, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Кроме того, совместно с минским городским жилищным хозяйством также разработан регламент, в соответствии с которым проводится не менее 1 раза в сутки уборка с использованием дезинфицирующих средств подъездов, мест общего пользования, жилых домов. Это обработка домофонов, лифтов, лестниц, лестничных маршей, лестничных площадок. Данные мероприятия способствуют предотвращению распространения коронавирусной инфекции.  

12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест


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По аналогичной схеме действует и «Минсктранс». В течение всего дня на конечных диспетчерских станциях обрабатывают общественный транспорт.  

Люди в материале: Алексей Каталов, Сергей Козыревич

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дезинфекция проезжей части, остановок, лавочек и поручней. В Минске городские службы работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе...
 
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