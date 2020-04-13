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12 организаций Минска занимаются дезинфекцией транспорта и общественных мест
13.04.2020 11:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дезинфекция проезжей части, остановок, лавочек и поручней. В Минске городские службы работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Алексей Каталов, старший мастер Управления «Центр» предприятия «Горремавтодор»:
Сергей Козыревич, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
По аналогичной схеме действует и «Минсктранс». В течение всего дня на конечных диспетчерских станциях обрабатывают общественный транспорт.
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Новости Беларуси. Дезинфекция проезжей части, остановок, лавочек и поручней. В Минске городские службы работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе...
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