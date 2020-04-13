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Елена Богдан: рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция (+видео)

13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция. Об этом сегодня в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан прокомментировала достаточно серьезный рост количестваинфицированных. "Естественно, это ожидаемо, это прогнозируемо. И как бы нам ни хотелось, чтобы этого роста не было, все равно опыт других стран показывает, что заболевание будет увеличивать свои темпы", - констатировала она.

"На 300-400 человек в день последние несколько дней есть увеличение. У нас увеличилось количество тестов. Мы максимально стараемся охватить тестированием абсолютно разные контингенты населения", - обратила внимание Елена Богдан.

Замминистра добавила, что представители ВОЗ, которые работали в Беларуси в составе экспертной миссии призвали белорусских коллег не успокаиваться. "Они говорили о том, что нам рано успокаиваться, и мы должны дальше продолжать готовить нашу систему здравоохранения для того, чтобы максимально оказать помощь всем нуждающимся", - сказала замминистра.

 

В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19

Елена Богдан: рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция (+видео)

В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19. Об этом сегодня в эфире СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

"Во всех наших учреждениях здравоохранения имеется пятидневный запас средств индивидуальной защиты", - проинформировала Елена Богдан.

"Это прежде всего больницы, - уточнила она. - Сейчас у нас вторым этапом идет полное оснащение амбулаторно-поликлинического звена, учитывая, что мы их переориентируем на работу с контактами первого уровня и, возможно, с пациентами с бессимптомными, легкими формами, если мы примем такое решение".

***

Беларусь ждет полный отчет миссии ВОЗ в течение недели

Елена Богдан: рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция (+видео)

Беларусь ждет полный отчет миссии Всемирной организации здравоохранения в течение недели. Об этом сегодня в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

Замминистра отметила, что к этому времени эксперты ВОЗ озвучили "предварительное, даже можно сказать тезисное заключение". "В течение недели мы ждем полный отчет. Естественно, он будет детализирован. То, что они увидели в нашей стране, ляжет в рекомендации ВОЗ и будет использовано для других стран, которые только сталкиваются, на сегодняшний момент находятся в ситуации с ростом коронавирусной инфекции. Поэтому это дорогого стоит", - подчеркнула Елена Богдан.

"ГП".

 
 
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Рост числа инфицированных COVID-19 в Беларуси - прогнозируемая тенденция. Об этом сегодня в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель...
 
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