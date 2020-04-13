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Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Витебской области снижается

13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Витебской области снижается

В Витебской области отмечается положительная динамика по снижению уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения, передает корреспондент БЕЛТА.

«Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Витебской области по-прежнему имеет положительную динамику к снижению. Исключение здесь только Браславский район. В структуре заболевших составляют 68% взрослые и 32% — дети», — отметил Михаил Вишневецкий.

По его словам, за последние двое суток в регионе случаев заражением коронавирусной инфекцией стало больше. Но за выходные этот рост стал в два раза меньше, чем в предыдущие дни. «Количество инфицированных все равно будет увеличиваться, но это дает возможность медицинским работникам перераспределить свои силы», — сказал Михаил Вишневецкий.

Начальник облздрава заверил, что лекарств, дезсредств и индивидуальной защиты в учреждениях здравоохранения достаточно. С медперсоналом проводятся тренинги, чтобы минимизировать случаи заражения среди медиков.

Председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина рассказала, что ажиотаж на покупку масок спал. «На сегодняшний день этих изделий достаточно в аптеках. Предприятия продолжают отшивать маски, халаты, защитные комбинезоны», — добавила она.

Помощь в обеспечении медиков оказывают жители региона, идет спонсорская помощь. В область поступят и средства защиты, отправленные в Беларусь из других стран в качестве гуманитарной помощи.

По материалам БелТА 

 
 
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В Витебской области отмечается положительная динамика по снижению уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщил начальник главного...
 
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