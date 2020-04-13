Шрайбман: Пандемия коронавируса развалит союз Минска и Москвы

Белорусско-российские отношения вошли в пандемию коррнавируса в глубоком кризисе, а пандемия их окончательно добьет, считает политобозреватель Артем Шрайбман и объясняет свою точку зрения





Три дня назад Макей дал, пожалуй, одно из самых резких интервью в адрес России , которое я за ним помню. Вот основные моменты: , которое я за ним помню. Вот основные моменты:





- Тесты, которые РФ передала бесплатно, мы используем на российских же транзитных пассажирах и дальнобойщиках. И шпилька: "Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов — это на 2,5 дня работы: у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов".





То есть подчеркивается, что помощь мизерная, что используется она только на россиян.





- Вели переговоры о покупке еще 30 тыс тестов, но переговоры заглохли, да и нам уже не надо, учитывая, насколько некачественные в России тесты.





- Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что мы еще что-то просили? Ну пусть расскажет, нам тоже интересно.





Минск больше ни о чем Москву не просит. Раньше с таким же мэсседжем выступил вице-премьер Петришенко. То есть Макей считает важным подчеркнуть, чтоРаньше с таким же мэсседжем выступил вице-премьер





- А дальше просто цитаты, в которых Макей хочет подчеркнуть, что от России идут только проблемы, а не поддержка





"Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение?"





"Даже семьи разделяли: если муж белорус, а супруга — россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить 5-летнего белоруса с отцом-россиянином"





"Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России?"





- Ну и порция встречных упреков власти России в некомпетентности в ответ на критику от российских телеграм-каналов в адрес белорусской власти.





"Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране. Там, в России, зачастую тоже непонятно, что происходит: то вводится тотальный карантин, то ослабляется, регионы по-своему трактуют действие режима карантина, предприятия то на карантине, то не закрывались"





"И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19 (официально первый зараженный в Нижнем Тагиле зарегистрирован днем 10 апреля. — Прим. TUT.BY), а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 зараженных коронавирусом. Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер".









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Особенно интересно это смотрится на контрасте с риторикой о европейской и китайской помощи. Там признания, что мы сами обратились за поддержкой, и сплошные благодарности.





Катаклизмы, вроде пандемий, углубляют и ускоряют все тренды, которые были до них. Белорусско-российские отношения вошли в пандемию в глубоком кризисе доверия, на пике нефтяной войны и на фазе молчаливого признания, что no money, no honey в плане интеграции. То есть любить друг друга мы готовы только за заполненные дешевым сырьем трубы.





Пандемия коронавируса как рентген просветила нам состояние отношений Минска и Москвы как никогда четко. Торжество национальной логики принятия решений на радость антизападным спикерам может слегка пошатывать ЕС. Но перед этим оно развалит остальные союзы, которые уже много лет подгнивают изнутри.