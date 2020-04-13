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Шрайбман: Пандемия коронавируса развалит союз Минска и Москвы

13.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три дня назад глава белорусского МИД Владимир Макей дал одно из самых резких интервью в адрес России, из чего можно сделать вывод, что отношения Минска и Москвы больше никогда не будут прежними

Шрайбман: Пандемия коронавируса развалит союз Минска и Москвы
Белорусско-российские отношения вошли в пандемию коррнавируса в глубоком кризисе, а пандемия их окончательно добьет, считает политобозреватель Артем Шрайбман и объясняет свою точку зрения


- Тесты, которые РФ передала бесплатно, мы используем на российских же транзитных пассажирах и дальнобойщиках. И шпилька: "Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов — это на 2,5 дня работы: у нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов". 

То есть подчеркивается, что помощь мизерная, что используется она только на россиян.

- Вели переговоры о покупке еще 30 тыс тестов, но переговоры заглохли, да и нам уже не надо, учитывая, насколько некачественные в России тесты.

- Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что мы еще что-то просили? Ну пусть расскажет, нам тоже интересно.

То есть Макей считает важным подчеркнуть, что Минск больше ни о чем Москву не просит. Раньше с таким же мэсседжем выступил вице-премьер Петришенко

- А дальше просто цитаты, в которых Макей хочет подчеркнуть, что от России идут только проблемы, а не поддержка

"Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение?"

"Даже семьи разделяли: если муж белорус, а супруга — россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить 5-летнего белоруса с отцом-россиянином"

"Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России?"

- Ну и порция встречных упреков власти России в некомпетентности в ответ на критику от российских телеграм-каналов в адрес белорусской власти.

"Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране. Там, в России, зачастую тоже непонятно, что происходит: то вводится тотальный карантин, то ослабляется, регионы по-своему трактуют действие режима карантина, предприятия то на карантине, то не закрывались"

"И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19 (официально первый зараженный в Нижнем Тагиле зарегистрирован днем 10 апреля. — Прим. TUT.BY), а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 зараженных коронавирусом. Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер".


***

Особенно интересно это смотрится на контрасте с риторикой о европейской и китайской помощи. Там признания, что мы сами обратились за поддержкой, и сплошные благодарности. 

Катаклизмы, вроде пандемий, углубляют и ускоряют все тренды, которые были до них. Белорусско-российские отношения вошли в пандемию в глубоком кризисе доверия, на пике нефтяной войны и на фазе молчаливого признания, что no money, no honey в плане интеграции. То есть любить друг друга мы готовы только за заполненные дешевым сырьем трубы.

Пандемия коронавируса как рентген просветила нам состояние отношений Минска и Москвы как никогда четко. Торжество национальной логики принятия решений на радость антизападным спикерам может слегка пошатывать ЕС. Но перед этим оно развалит остальные союзы, которые уже много лет подгнивают изнутри.
 
Теги: Минск
 
 
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Три дня назад глава белорусского МИД Владимир Макей дал одно из самых резких интервью в адрес России, из чего можно сделать вывод, что отношения Минска и Москвы...
 
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