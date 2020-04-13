Главврач 1-й больницы Минска поддержал добровольную самоизоляцию и раскритиковал тотальный карантин

Источник материала: Клiч Радзiмы

Главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» поддержал идею добровольной самоизоляции. При этом он раскритиковал тотальный карантин, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Шевцов отметил, что не видит в карантине ничего хорошего. «Карантин — это когда всем без исключения запрещено выходить из дому. Но ни одна страна не смогла этого выдержать», — сказал он. Люди все равно покидают дома, получают за это штрафы. Кроме того, есть предприятия, которые априори не смогут остановить производство. Изначально предпринятые в некоторых странах полумеры громко названы карантином, констатировал медик.

По мнению Дмитрия Шевцова, если человек может уйти на удаленку — это очень хорошо. «Если он может себе позволить с семьей, с детьми самоизолироваться на определенное время, то это в любом случае дисциплинирует», — добавил главврач.